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AK Parti'li Akbaşoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na "15 Temmuz" tepkisi - Son Dakika

AK Parti'li Akbaşoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na "15 Temmuz" tepkisi

03.11.2021 17:30

AK Parti Grup Başkanvekili ve Çankırı Milletvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki göstererek, "Hepimiz biliyoruz ki siz 15 Temmuz'u gerçekleştirenlerle kol kolasınız, aynı yoldasınız, aynı hedef birliği içerisindesiniz.

AK Parti Grup Başkanvekili ve Çankırı Milletvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki göstererek, "Hepimiz biliyoruz ki siz 15 Temmuz'u gerçekleştirenlerle kol kolasınız, aynı yoldasınız, aynı hedef birliği içerisindesiniz." dedi.

Akbaşoğlu, partisinin Çankırı İl Başkanlığında düzenlediği basın toplantısında, AK Parti'nin kuruluşundan bugüne kadar birçok hizmet yapıldığını söyledi.

Hem Çankırı hem de Türkiye'nin bütün vilayetlerine muazzam hizmetler yapıldığını vurgulayan Akbaşoğlu, "Bütün meselelere kıyaslamayla baktığımızda, her konuda Türkiye'nin çehresini değiştiren AK Parti ve lideri Recep Tayyip Erdoğan'ın bütün tarihimiz boyunca en büyük yatırım, hizmet ve eserlere imza attığına şahit oluyoruz." ifadesini kullandı.

Bir tarafta milletin tarihi, inancı ve ufkuyla hizmete doymayan, bir tarafta da millete kurgu, kumpas ve yalan siyasetiyle yön vermeye çalışan anlayış olduğunu belirten Akbaşoğlu, şöyle devam etti:

"Sayın Kılıçdaroğlu'nun başını çektiği anlayış, bu anlayış. Daha dün ne demişti Sayın Kılıçdaroğlu? '15 Temmuz darbesine karşı geldik.' demişti. Bir gerçek ancak bu kadar çarpıtılabilir. Hepimiz biliyoruz ki siz 15 Temmuz'u gerçekleştirenlerle kol kolasınız, aynı yoldasınız, aynı hedef birliği içerisindesiniz. 15 Temmuz'u televizyon karşısında kahvesini yudumlayarak içen iki kişi vardı. Bir tanesi Osman Kavala'nın arkadaşı Henri Barkey, bir tanesi de Sayın Kılıçdaroğlu. Bunu milletimiz unuttu mu zannediyorsunuz? Gerçekleri ters düz ederek algıyla, yalanla dolanla hakikatleri eğip bükemez, değiştiremezsiniz. Buradan Sayın Kılıçdaroğlu'na ifade ediyoruz ki sizin sinsi siyasetiniz, sizin müstemleke siyasetiniz, sizin emperyalistlerle iradenizi tevhit ettiğiniz siyasetiniz bu millete Haziran 2023'te çarpacak ve sizi bir daha hiç çıkmaksızın o sandığa mutlaka gömecek."

Emperyalistlerin yarım bıraktıkları işin tamamlanmak istendiğini anlatan Akbaşoğlu, "Bu manada vekalet savaşlarıyla, adına PKK dedikleri, DHKP/C, DEAŞ, YPG, PYD, bilumum terör örgütleriyle aslında tırnak içerisinde sözde 'Kürdistan' adı altında büyük Ermenistan ve büyük İsrail projesini hayata geçirmek istiyorlar. Buna asla müsaade etmeyeceğiz." diye konuştu.

Akbaşoğlu, 15 Temmuz'da bütün milletin kenetlenip darbe ve işgal girişimine "dur" dediğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Sayın Kılıçdaroğlu kendisini CHP'nin başına getirenlere diyetini ödüyor. Başından beri FETÖ'yle ve maalesef emperyalistlerle iradesini tevhit etmiş vaziyette siyaseti yürütüyor. Türkiye'nin aleyhine duruş sergiliyor. Bu net bir durumdur. Sonuç itibarıyla Sayın Kılıçdaroğlu'nun başkanlığını yürüttüğü, milleti aslında kandırma ittifakı, Allah'ın izniyle başarılı olamayacak. Kendi aralarındaki danışıklı dövüşle, görev dağılımıyla HDP'nin İYİ Parti ile olan ilişkisi, CHP'nin üzerinden kurulmuş bu kurgu ve kumpas siyasetiyle mutlaka bir noktada tükenecek. CHP, HDP ve İYİ Parti arasındaki o gizli ittifak aslında iyot gibi açığa çıktı. Bu manada Türkiye 84 milyon insanıyla bir ve beraber olarak, eşit yurttaşlar olarak, en demokratik, en özgürlükçü, en müreffeh şekilde ilelebet payidar olacaktır. Hiç kimse vatanımızdan asla bir çakıl taşı tanesi kadar bir yer kopartamaz. Ermeni terör örgütü ASALA'nın yerini alan terörist başı PKK'nın ortaya koyduğu siyasete alet olan, PKK ve FETÖ'nün emrine giren muhalefete Çankırı'dan sesleniyorum, kendinize gelin. CHP'nin içinde bulunan, vatanını, milletini, devletini seven değerli seçmenler, Kılıçdaroğlu'nun kimlerle iş tuttuğunu, Türkiye'yi nereye götürmek istediğini lütfen iyi görünüz."

Akbaşoğlu, Çankırı'ya yatırımlara da devam ettiklerini dile getirerek, 2018 yılında yatırım programına alınan 400 yatak kapasiteli yeni hastanenin mevcut hastane yanına inşa edileceği müjdesini verdi.

Yatırım programına 2017 yılında alınan Kızlaryolu (Prof. Dr. Hasan Zuhuri Sarıkaya) Barajı'nın da son noktaya geldiğini aktaran Akbaşoğlu, "Barajımız inşallah hem kullanma suyu hem de Güldürcek Barajı yetmediğinde takviye anlamında bütün Çankırı'mızın içme suyunu da karşılayacak. Barajımız hayırlı uğurlu olsun." ifadelerini kullandı.

AK Parti'li Akbaşoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na 15 Temmuz tepkisi
AK Parti'li Akbaşoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na 15 Temmuz tepkisi
AK Parti'li Akbaşoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na 15 Temmuz tepkisi
AK Parti'li Akbaşoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na 15 Temmuz tepkisi

Kemal Kılıçdaroğlu, 15 Temmuz, AK Parti, Çankırı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel AK Parti'li Akbaşoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na '15 Temmuz' tepkisi - Son Dakika


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SON DAKİKA: AK Parti'li Akbaşoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na "15 Temmuz" tepkisi - Son Dakika
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