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AK Parti'li Akbaşoğlu'ndan muhalefete: "Kaos ve kargaşa peşinde koşmayın, yangınla mücadeleyi engellemeyin" - Son Dakika

AK Parti'li Akbaşoğlu'ndan muhalefete: "Kaos ve kargaşa peşinde koşmayın, yangınla mücadeleyi engellemeyin"

05.08.2021 13:07
AK Parti'li Akbaşoğlu'ndan muhalefete:

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, muhalefetin orman yangınları konusunda kötü niyetli bir şekilde toplumda kaos oluşturma peşinde koştuğunu ifade ederek, "Yapılan mücadeleye olumlu katkı sağlayabiliyorsanız sağlayın; yoksa yangınla mücadele edenleri rahat bırakın.

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, muhalefetin orman yangınları konusunda kötü niyetli bir şekilde toplumda kaos oluşturma peşinde koştuğunu ifade ederek, "Yapılan mücadeleye olumlu katkı sağlayabiliyorsanız sağlayın; yoksa yangınla mücadele edenleri rahat bırakın. Kaos ve kargaşa peşinde koşmayın, moralleri bozarak yangınla mücadeleyi engellemeyin." dedi.

Akbaşoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, son günlerde farklı noktalarda çıkan orman yangınları ile kararlı mücadelenin devam ettiğini vurguladı.

Yangınların büyük bir kısmının kontrol altına alındığını anımsatan Akbaşoğlu, özverili ekiplerin havadan, karadan ve denizden müdahale ederken birilerinin kirli siyasi çıkarlar üretmeye çalıştığını belirtti.

Siyasi hesaplarla hareket edilecek bir durum olmadığını, birlik ve beraberlikle yangınları bir an evvel söndürmek için gayret gösterilmesi gerektiğini kaydeden Akbaşoğlu, "Ne yazık ki böyle bir felaketi yaşadığımız dönemde bile maalesef muhalefet her şeyi bir kenara bırakarak, kötü niyetli bir şekilde toplumda kaos oluşturma peşinde koşuyor. Yapılan mücadeleye olumlu katkı sağlayabiliyorsanız sağlayın; yoksa yangınla mücadele edenleri rahat bırakın. Kaos ve kargaşa peşinde koşmayın, moralleri bozarak yangınla mücadeleyi engellemeyin. Onlarca hava ve yüzlerce kara aracıyla, binlerce personelle ve buna ilave gönüllü vatandaşlarımızla yürütülen çalışmayı inkar ederek 'çalışma yapılmıyor' demek, toplumu infiale sürüklemek için bilinçli bir şekilde uydurulmuş iftirayı dillendirmektir." değerlendirmesinde bulundu.

Akbaşoğlu, bu tavrın asla kabul edilemez olduğunu belirterek Akbaşoğlu, "Canla başla yangın söndürme mücadelesinde sahada olan Mehmetçiğimize 'Asker niye mücadelede yok?' demek bilgisizlikle izah edilemez. Bu iyi niyet taşımayan art niyetli bir tezgahın parçası olmak demektir. Daha yangınlar söndürülmeden yanan alanların imara açılacağı, Kültür ve Turizm Bakanı'nın bu noktada yetkilendirildiği yalanını bile bile, utanmadan dile getirmek açıkça kamuoyunu aldatmak, kandırmak ve yönlendirmek için yazılan kirli senaryonun sözcülüğünü üstlenmektir." yorumunu yaptı.

Yanan alanları tekrar ağaçlandıracaklarını, 19 yıldır yapıldığı gibi tekrar eski güzel haline getireceklerini vurgulayan Akbaşoğlu, bunun hem vatandaşa hem doğaya karşı sorumluluk, aynı zamanda da anayasal zorunluluk olduğuna dikkati çekti.

Bir taraftan sahada yangın ile mücadele ederken diğer taraftan da yalan, yanlış ve iftira ile oluşturulmak istenen dezenformasyonun önüne geçmeye, kamuoyunu doğru bilgilendirmeye çalıştıklarını anlatan Akbaşoğlu, yangın söndürme çalışmalarını sürdürürken mağdur vatandaşların yaralarını sarmak için de samimi gayretlerini ortaya koyduklarını kaydetti.

Yangın bölgelerinde mağduriyeti giderilmeyen tek bir ferdin kalmayacağından emin olunmasını isteyen Akbaşoğlu, "Hem insanımızın hem de doğamızın yaralarını en kısa zamanda saracağımızdan hiç kimsenin endişesi olmasın. Milletimiz de devletimiz de güçlüdür. Bugüne kadar birlik ve beraberlikle her zorluğun üstesinden geldik, yine geleceğiz inşallah. Milletimiz müsterih olsun." ifadelerini kullandı.

Muhammet Emin Akbaşoğlu, Orman Yangınları, AK Parti, Yangın, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika AK Parti'li Akbaşoğlu'ndan muhalefete: 'Kaos ve kargaşa peşinde koşmayın, yangınla mücadeleyi engellemeyin' - Son Dakika


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ŞU AN BURADASINIZ: AK Parti'li Akbaşoğlu'ndan muhalefete: "Kaos ve kargaşa peşinde koşmayın, yangınla mücadeleyi engellemeyin" - Son Dakika
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