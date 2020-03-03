AK Parti Grup Başkanvekili ve Çankırı Milletvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, TBMM Genel Kurulunda İdlib ile ilgili bilgilendirmenin hangi çerçevede ortaya konacağına Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun karar vereceğini belirterek, "Tabii ki askeri harekatın nasıl oluşacağı, hangi noktaya gideceğiyle ilgili askeri bilgiler, daha farklı yaklaşımlar olacaktır. Siyasi, diplomatik ve askeri anlamda Türkiye'ye ne yapıldı, Türkiye buna karşılık neler yaptı, bundan sonraki yol haritası nedir, bununla ilgili Meclis'i her iki bakanımız da bilgilendirecek." dedi.

Akbaşoğlu, TBMM Genel Kurulunda İdlib konusundaki kapalı oturuma ilişkin, görüşmeler öncesinde AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Üç ayların başlangıcında, Regaip Gecesi'nde rejim tarafından yapılan saldırıda 34 Mehmetçiğin şehit olduğunu hatırlatan Akbaşoğlu, şehitlere Allah'tan rahmet, yaralılara da şifa diledi.

Şehitlerin kanının yerde kalmaması için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde saldırının ardından güvenlik toplantısının yapıldığını, toplantı sonrasında Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ile kuvvet komutanlarının sınıra gittiğini, çok önemli bir operasyonun derhal başlatıldığını anlatan Akbaşoğlu, harekatın, Türkiye'nin bu konudaki kararlılığını, Mehmetçiğinin kanının yerde kalmamasıyla ilgili dik ve onurlu duruşunu gösterdiğini belirtti.

AK Parti'li Akbaşoğlu, İdlib'deki saldırının akabinde gerçekleşen güvenlik toplantısının sabaha kadar sürdüğünü, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun toplantının ardından diplomatik temaslara başladığını, Milli Savunma Bakanı Akar'ın da sınıra giderek, muhabere merkezinde harekatın sevk ve idaresine geçtiğini ifade etti.

İdlib'deki saldırıya ilişkin CHP'nin, Meclisin olağanüstü toplantıya çağrılmasıyla ilgili talebinin olduğunu anımsatan Akbaşoğlu, İçtüzükte, olağanüstü toplantının nasıl yapılacağıyla ilgili hükümlerin belli olduğunu, olağan çalışma dönemlerinde olağanüstü çalışma talebinin söz konusu olmayacağını söyledi.

Akar ve Çavuşoğlu'nun, olayın sıcaklığı çerçevesinde bizzat gelişmelere nezaret etmeleri gerektiğinin açık olduğunu dile getiren Akbaşoğlu, "Cumartesi günü olağanüstü toplantının yapılması siyaseten de zamanla bakımından da doğru değildi. Ancak bugün tek gündemli olarak sadece İdlib konusuna münhasır olmak üzere hem Milli Savunma Bakanımız ile Dışişleri Bakanımız milletvekillerini bilgilendirecek hem de bütün grubu bulunan partiler temsilileri vasıtasıyla bu konudaki görüş ve düşüncelerini net bir şekilde ortaya koyacaklar." diye konuştu.

Kapalı oturumda, Akar ve Çavuşoğlu'nun detaylı bilgilendirmeyi yapacağını ifade eden Akbaşoğlu, "Bilgilendirmenin hangi çerçevede ortaya konacağıyla ilgili takdiri, bakanlarımız yapacak. Tabii ki askeri harekatın nasıl oluşacağı, hangi noktaya gideceğiyle ilgili askeri bilgiler, daha farklı yaklaşımlar olacaktır. Bununla beraber siyasi, diplomatik ve askeri anlamda Türkiye'ye ne yapıldı, Türkiye buna karşılık neler yaptı, bundan sonraki yol haritası nedir, bununla ilgili Meclis'i her iki bakanımız da bilgilendirecek." değerlendirmesini yaptı.