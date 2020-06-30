AK Parti'li Akbaşoğlu'nun koronavirüs testi pozitif çıktı - Son Dakika

AK Parti'li Akbaşoğlu'nun koronavirüs testi pozitif çıktı

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, rutin yaptırdığı koronavirüs (Kovid-19) testlerinden sonuncusunun pozitif çıktığını bildirdi.

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, rutin yaptırdığı koronavirüs (Kovid-19) testlerinden sonuncusunun pozitif çıktığını bildirdi.

Akbaşoğlu, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Rutin yaptırdığımız korona testlerinden sonuncusunun bugün pozitif çıkması üzerine gerekli tıbbi süreç başlatıldı. Elhamdülillah genel sağlık durumum iyi. Bu vesile ile geçmiş olsun dileklerini ileten tüm dostlara samimi teşekkürlerimi iletir, özellikle dualarınızı istirham ederim." ifadelerine yer verdi.

Muhammet Emin Akbaşoğlu, AK Parti, Twitter, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.06.2020 23:03 Kaynak: AA

Son Dakika Politika AK Parti'li Akbaşoğlu'nun koronavirüs testi pozitif çıktı - Son Dakika

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