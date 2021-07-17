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AK PARTİ'Lİ AKBAŞOĞLU: OHAL SÖYLEMLERİNİN HEPSİ ÇARPITMALAR OLARAK KARŞIMIZA ÇIKIYOR - Son Dakika

AK PARTİ'Lİ AKBAŞOĞLU: OHAL SÖYLEMLERİNİN HEPSİ ÇARPITMALAR OLARAK KARŞIMIZA ÇIKIYOR

17.07.2021 23:30

AK Parti Grup Başkanvekili Emin Akbaşoğlu, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen Devlet Memurları Kanunu'yla ilgili muhalefetin sorularına verdiği cevapta, "OHAL söylemlerinin hepsi gerçeği yansıtmayan çarpıtmalar olarak karşımıza çıkıyor" dedi.

AK Parti Grup Başkanvekili Emin Akbaşoğlu, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen Devlet Memurları Kanunu'yla ilgili muhalefetin sorularına verdiği cevapta, "OHAL söylemlerinin hepsi gerçeği yansıtmayan çarpıtmalar olarak karşımıza çıkıyor" dedi.

AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen Devlet Memurları Kanunu'na göre yapılan düzenlemeye ilişkin muhalefetin eleştirilerine cevap verdi. Akbaşoğlu, yaptığı açıklamada 15 Temmuz darbe girişiminin üzerinden 5 yıl geçtiğini hatırlatarak, "Devlet Memurları Kanunu'na göre bir kanunsuz, disipline aykırı, devlet memurluğuyla bağdaşmayan, devlete, millete ihanet eden bir girişimi ortaya koyan kişiyle ilgili ancak iki yıl içerisinde disiplin soruşturmasıyla onun görevine son verebilme imkanı söz konusudur. Ancak 15 Temmuz olalı 5 yıl olduğunu biliyorsunuz. Dolayısıyla burada tamamen terörle mücadele kapsamında devletimizin bu mücadeleyi yapabilmesine ilişkin bir meşru, hukuki, anayasal zeminin süresinin uzatılmasına ilişkin bir süreci yaşıyoruz. Bunun dışındaki bütün yorumlar, OHAL söylemlerinin hepsi gerçeği yansıtmayan çarpıtmalar olarak karşımıza çıkıyor" ifadelerini kullandı.Akbaşoğlu, yaptığı açıklamanın devamında şunları dile getirdi: "Mevzuatımıza göre, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na göre hem memurlar hem kamu görevlileriyle ilgili disiplin amirleri ve disiplin kurulları yani yürütme erki ihraç kararları vermeye yetkilidir, mevzuatımız buna amirdir. İdarenin her türlü işlem ve eylemi de yargı denetimine tabidir. Dolayısıyla, bu manada mevzuatı doğru ortaya koymak gerekir. Sistem bu yönde, terörle mücadele kapsamında 2 yılı aşan süreler zamanaşımıyla cezasızlıkla karşılayabilecek durumdadır. Bunun için 31 Temmuz 2021 tarihinde bitecek olan sürenin terörle mücadele kapsamında hem idareyi hem yargıyı yetkilendirmek bakımından bir süre tanınması söz konusudur. Bunun dışındaki değerlendirmelere hukuken katılma imkanımız bulunmamaktadır."

AK PARTİ'Lİ AKBAŞOĞLU: OHAL SÖYLEMLERİNİN HEPSİ ÇARPITMALAR OLARAK KARŞIMIZA ÇIKIYOR
AK PARTİ'Lİ AKBAŞOĞLU: OHAL SÖYLEMLERİNİN HEPSİ ÇARPITMALAR OLARAK KARŞIMIZA ÇIKIYOR
AK PARTİ'Lİ AKBAŞOĞLU: OHAL SÖYLEMLERİNİN HEPSİ ÇARPITMALAR OLARAK KARŞIMIZA ÇIKIYOR
AK PARTİ'Lİ AKBAŞOĞLU: OHAL SÖYLEMLERİNİN HEPSİ ÇARPITMALAR OLARAK KARŞIMIZA ÇIKIYOR

Devlet Memurları Kanunu, Olağanüstü Hal, AK Parti, TBMM, Politika, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Politika AK PARTİ'Lİ AKBAŞOĞLU: OHAL SÖYLEMLERİNİN HEPSİ ÇARPITMALAR OLARAK KARŞIMIZA ÇIKIYOR - Son Dakika


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