AK Parti'li Akbaşoğlu: Türkiye teknolojide dünya devleriyle yarışıyor - Son Dakika
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AK Parti'li Akbaşoğlu: Türkiye teknolojide dünya devleriyle yarışıyor

6 saat önce

AK Parti Grup Başkanvekili ve Çankırı Milletvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, "Türkiye, yerli ve milli savunma sanayisini, yüzde 20'lerden yüzde 70'lere çıkaran, kendi uçak gemisini denize indiren, tanklarıyla, helikopterleriyle, İHA'sıyla, SİHA'sıyla gücüne güç katan, teröristin başını ezen bir...

AK Parti'li Akbaşoğlu: Türkiye teknolojide dünya devleriyle yarışıyor, System.String[]

AK Parti Grup Başkanvekili ve Çankırı Milletvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, " Türkiye, yerli ve milli savunma sanayisini, yüzde 20'lerden yüzde 70'lere çıkaran, kendi uçak gemisini denize indiren, tanklarıyla, helikopterleriyle, İHA'sıyla, SİHA'sıyla gücüne güç katan, teröristin başını ezen bir ülke konumuna geldi. Türkiye bugün teknolojide dünya devleriyle yarışıyor" dedi.

AK Parti Çankırı İl Başkanlığı'nca, 'Geçmiş Dönem ve Mevcut İlçe Başkanlarına Vefa' programı düzenlendi. Toplantıda konuşan Muhammet Emin Akbaşoğlu, AK Parti'nin büyük işlere imza attığını söyledi. Akbaşoğlu, "Baktığınızda Libya, Akdeniz, Suriye meselelerinde Türkiye'nin dinamik politika içinde olduğunu görürsünüz. Milli menfaatlerimiz doğrultusunda nasıl önemli kazanımlar elde ettiğimizi görürsünüz. Türkiye'nin irade tutarlılığı içinde büyük bir kararlılıkla ABD'ye, Rusya'ya rağmen gerekli hamleleri yapmak suretiyle güvenli bölge oluşturduğunu gördük ve muhtırayla karşılıklı zapta bağlandı. Ancak verilen sözlerin yerine getirilmediğini görüyor ve muhataplarımızın yüzlerine bunu ifade ediyoruz. İçeride ne konuşursak, dışarda da onu söylüyoruz. Sonuç itibarıyla herkes verdiği söze riayet etmezse, gereğini yapacağımızı da bütün dünyaya ilan ediyoruz. Türkiye kendine güvenen bir ülke" dedi.

'80 YILDIR YAPILMAYAN İŞLER YAPILDI'

Akbaşoğlu, Türkiye'nin teknolojide dünya devleriyle yarıştığını ifade ederek, şunları kaydetti: "Türkiye, yerli ve milli savunma sanayisini, yüzde 20'lerden yüzde 70'lere çıkaran, kendi uçak gemisini denize indiren, tanklarıyla, helikopterleriyle, İHA'sıyla, SİHA'sıyla gücüne güç katan, teröristin başını ezen bir ülke konumuna geldi. 1960'larda toplu iğne başı üretemeyen Türkiye bugün teknolojide dünya devleriyle yarışıyor. Bütün bu başarıların, hizmetlerin altına imza atanlar, teşkilatlarımızdır, AK Parti'dir. 80 yıldır yapılmayan işler yapılmış ve başarı elde edilmiş ise bu da AK Parti'nin başarısı ve farkıdır. Niçin 80 yıldır yapılmadı bunlar, kimin elinden tutuldu? Türkiye bugün bu noktayı yakaladıysa, hizmet aşkı bu teşkilatların birlikteliğiyle ve muazzam gayretlerinizle olmuştur."


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Haber Yayın Tarihi: 15.02.2020 05:04 Kaynak: DHA
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