AK Parti'li Akkal, fırtına ve yağmurdan zarar gören bölgede incelemeler yaptı - Son Dakika

AK Parti Manisa Milletvekili Tamer Akkal, Sarıgöl ve Alaşehir ilçelerinde meydana gelen fırtına ve yağışlardan dolayı zarar gören üzüm bağlarında incelemelerde bulundu.

Sarıgöl İlçe Parti lokalinde AK Parti Sarıgöl İlçe Başkanı Erdoğan Büyükdinç ve yönetim kurulu tarafından karşılanan Akkal, Sarıgöl'ün Günyaka ve Kızılçukur Mahallelerindeki üzüm bağlarını dolaşarak üreticilerle görüştü, sorunları hakkında notlar aldı.

Akkal, Günyaka Mahallesinde yaptığı açıklamada bu yılın felaketler yılı olduğunu ancak devletin elinden geleni yapacağını belirterek, "Devletimiz güçlüdür. Sarıgöl ve Alaşehir'de zarar gören bağları inceledim.Talepleri alıyorum. En az zararla felaketi atlatmaları için girişimlerde bulunacağım. Bölge halkına tekrar geçmiş olsun diyorum." diye konuştu.