AK Parti'li Aksal: 6'lı masanın 7'nci ayağı HDP - Son Dakika
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AK Parti'li Aksal: 6'lı masanın 7'nci ayağı HDP

21.07.2022 17:54
AK Parti'li Aksal: 6'lı masanın 7'nci ayağı HDP

AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, muhalefeti eleştirerek, "Bir bakıyorsunuz karşıda 6'lı masa ama 7'nci bir ayağı da var, biliyoruz.

AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, muhalefeti eleştirerek, "Bir bakıyorsunuz karşıda 6'lı masa ama 7'nci bir ayağı da var, biliyoruz. Göstermek istemeseler de HDP. Ama Allah'ın izniyle biz üzerimize düşeni yapacağız ve 2023 yılında tekrar Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı Cumhurbaşkanı yapacağız" dedi.

Edirne'de AK Parti İl Başkanlığı tarafından 'AK Parti Edirne Teşkilat Buluşması' toplantısı düzenlendi. Toplantıya AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başdanışmanları İsrafil Kışla ve Ahmet Minder, AK Parti İl Başkanı Belgin İba, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Önder Özcan, yönetim kurulu üyeleri, belediye meclis üyeleri, il genel meclisi üyeleri ve partililer katıldı.

'BAŞARI HİKAYELERİNE YENİLERİNİ EKLEYECEK AİLEYİZ'Toplantının açılış konuşmasını yapan AK Parti İl Başkanı İba, partilerinin kurulduğu günden bugüne Türk milletinin sesi ve vicdanı olduğunu söyleyerek, "Partimizi ve ülkemizi 2023 hedeflerine beraber taşıyarak, bugüne dek yazdığımız başarı hikayelerine yenilerini ekleyecek bir aileyiz. Edirne'mizde de aynı güç ve motivasyonla bir olacak, birlik olacak, hep beraber tüm hedeflerimize tek tek ulaşacağız" diye konuştu.'EDİRNE'MİZİ AK BELEDİYECİLİKLE TANIŞTIRACAĞIZ'AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal da Edirne'nin en büyük eksikliğinin AK Parti belediyeciliğiyle tanışamamış olması olduğunu belirterek, "Yoksa hükümet anlamında çok güzel hizmetler yaptık. Son olarak Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla Selimiye Camii'nin etrafının düzenlemesini yaptık. Bu teşkilatla 2024 yılında Edirne'mizi AK belediyecilikle tanıştıracağız" ifadelerini kullandı.Konuşmasında muhalefeti de eleştiren Aksal, şöyle konuştu: "Ama önümüzde öncelikle 2023 yılı var. Bir bakıyorsunuz karşıda 6'lı masa ama 7'nci bir ayağı da var, biliyoruz. Göstermek istemeseler de HDP. Ama Allah'ın izniyle biz üzerimize düşeni yapacağız ve 2023 yılında tekrar Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı cumhurbaşkanı yapacağız. Sayın Cumhurbaşkanımızın başdanışmanları bugün aramızda. Bugün ve yarın Edirne'de olacaklar. Onlar da sahadan aldıkları izlenimleri Sayın Cumhurbaşkanımıza iletecekler. Edirne'de 2023, 2024 yılında ne yapabiliriz? İnşallah bizlerin gayretiyle daha iyi sonuçlar alacağız."

Açılış konuşmalarının ardından toplantı basına kapalı devam etti.


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TBMM KEFEK Başkanı Fatma Aksal 'AK Parti Teşkilat Buluşması'nda konuştu Açıklaması TBMM KEFEK Başkanı Fatma Aksal 'AK Parti Teşkilat Buluşması'nda konuştu Açıklaması AK Parti Grup Başkanvekili Tunç'tan HDP ve bazı baroların Dohuk açıklamasına tepki Açıklaması AK Parti Grup Başkanvekili Tunç'tan HDP ve bazı baroların Dohuk açıklamasına tepki Açıklaması
Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel AK Parti'li Aksal: 6'lı masanın 7'nci ayağı HDP - Son Dakika

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SON DAKİKA: AK Parti'li Aksal: 6'lı masanın 7'nci ayağı HDP - Son Dakika
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