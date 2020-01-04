AK Parti'li Aksal:

AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, dün meclisten geçen Libya Tezkeresi ve Kanal İstanbul konusunda açıklamalarda bulundu. Libya'ya asker gönderilmesi ve Kanal İstanbul ÇED raporuna karşı çıkan CHP için "Maalesef CHP, 'istemezük partisi' olmanın ötesine geçemedi, CHP'nin karşı çıktılarını yapmasaydık, taş üstüne taş koyamazdık" dedi.



AK Parti Edirne Milletvekili ve Merkez Karar Yürütme Kurulu üyesi Fatma Aksal, ilk olarak Akdeniz'de yapılan hamle ile ilgili açıklamada bulunurken, " Yunanistan'ın bütün hedefi Türkiye'nin deniz sahasını Antalya Körfezi'ne kısıtlamaktı; ama yaptığımız bu tarihi anlaşma ile güney sınırlarımız garanti altına aldık" dedi.



Mecliste tezkereye red oyu kullanan Cumhuriyet Halk Partililerin eleştirilerine de Atatürk'ten örnek veren Aksal, "CHP'liler diyor ki 'ne işimiz var Libya'da?' ben de sorarım Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ne işi vardı Libya'da? Biliyorsunuz gitmesi yasak ve ağır hastaydı; buna rağmen Libya'ya gitti. Libya bizim için hayati önemdedir, tarihi ve kültürel bağlarımız vardır. Güney sınırımızın güvenliği için bu anlaşma çok önemliydi ve bu anlaşmayı dün 325'e 184' oy ile geçirdik, ben hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.



Kanal İstanbul için de proje hakkında uzun çalışmalar yapıldığını, kaydeden Aksal, dünyadaki diğer kanalları örnek gösterdi.



"Bu ülkeler, bu kanallardan korkunç derecede gelir elde ediyorlar; ama biz boğazlardan geçiş için ücret alamıyoruz. Bazen de gemiler geçmek için günlerce bekliyorlar. Kanal İstanbul projesini Allah'ın izniyle yapacağız ve Türkiye denizcilik anlamında dünyada söz sahibi olacak" diyen Aksal, projeye karşı çıkan CHP'yi de yapılacak her projede karşı çıktıklarını dile getirerek eleştirdi.



"Neye karşı çıkmadılar ki? Süleyman Demirel, Boğaz Köprüsü'nü yaptırmaya kalktı, 'yaptırmayız' diye ayağa kalktılar. Rahmetli Özal, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nü yaptırmaya kalktı, 'yaptırmayız' diye ayağa kalktılar. Marmaray' karşı çıktılar, barajlara karşı çıktılar. Biz eğer 'yaptırmam' dediği işleri yapmasaydık bugün taş üstüne taş koyamazdık. Karşı çıkmadıkları hiçbir şey yok" diyen Aksal, AK Parti ve ondan önceki sağ partilerin yaptıklarının saymakla bitmeyeceğini kaydetti.



Aksal, "Maalesef, CHP sadece 'istemezük partisi' olmanın ötesine gidemedi, onun için Kanal İstanbul'a destek vermelerini beklemiyoruz. Biz önümüze bakıyoruz. Ülkemiz, milletimiz için doğru olduğuna inandığımız projeleri yapmaya devam edeceğiz, en kısa zamanda ihalesini yapıp, millete kazandıracağız" dedi. - EDİRNE