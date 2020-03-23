AK Parti'li Aksal'dan 'evde kal' çağrısı - Son Dakika
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AK Parti'li Aksal'dan 'evde kal' çağrısı

6 saat önce

AK Parti MKYK Üyesi ve Edirne Milletvekili Fatma Aksal, ülke genelinde koronavirüs önlemleri kapsamında devletin tüm kurumlarının halkın emrinde olduğunu belirterek, "Vatandaşlarımız evlerinde kalmalı" dedi.

AK Parti'li Aksal'dan 'evde kal' çağrısı, System.String[]

AK Parti MKYK Üyesi ve Edirne Milletvekili Fatma Aksal, ülke genelinde koronavirüs önlemleri kapsamında devletin tüm kurumlarının halkın emrinde olduğunu belirterek, "Vatandaşlarımız evlerinde kalmalı" dedi.

Fatma Aksal, yaptığı açıklamada koronavirüs salgınında en önemli korunma yönteminin kişisel izolasyon olduğunu belirterek, evde kalma çağrısında bulundu.  Zorunlu olmadıkça dışarı çıkılmaması gerektiğini hatırlatan Aksal, "Sağlık personelimiz bu zorlu süreçte 7 gün 24 saat halkımıza sağlık hizmeti sunmak için fedakarca çalışıyor. Onların işlerini zorlaştırmamak için lütfen evlerinizde kalınız. Hem kendi sağlığınız hem de toplumun sağlığı için bu çok önemli. Zorunlu olmadıkça lütfen dışarı çıkmayın" dedi. 65 yaş ve üstü kişilere de seslenen ve devletin tüm ihtiyaçlarını sunmak için 'Vefa Sosyal Destek Grupları' kurulduğunu dile getiren Aksal, "Sizler evinizde olun koca çınarlar, devletimiz ne istiyorsanız kapınıza getirecek. Güzel günlere hep birlikte ulaşacağız, birlikte başaracağız" diye konuştu.

'KİRA ÖTELEMESİ KONUSUNDA BAKANLIKLA GÖRÜŞÜLDÜ'

Fatma Aksal, Vakıflar mülkü olan dükkanların kira ötelemesi konusunda Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan'la görüştüğünü de söyledi. AK Partili Aksal, bakanlığı bu konuda bir çalışma yaptığını belirtti.

Aksal ayrıca, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yeni tip koronavirüs salgınına karşı yeni önlemler aldığını, önlemler kapsamında belediyelerin, hiçbir gerekçeyle abonelere yönelik su kesintisi uygulayamayacağı ve ayrıca faaliyeti durdurulan iş yerlerinden kira ödemelerinin erteleneceğini hatırlattı.


Fatma Aksal, AK Parti, Edirne, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 12:17 Kaynak: DHA

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