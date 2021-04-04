AK Parti'li Aksal'dan, İpsala'da koronavirüs uyarısı - Son Dakika

AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, koronavirüs vaka haritasında 'çok yüksek risk' grubunda yer alan Edirne'nin İpsala ilçesinde, vatandaşları ziyaret ederek, tedbirlere uymaları konusunda uyarıda bulundu.

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı haftalık koronavirüs vaka haritasında 'çok yüksek risk' grubunu gösteren kırmızı renkle yer alan İpsala ilçesinde, salgının önlenmesi için çalışmalar sürüyor. AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, İpsala merkez ve Esetçe beldesinde ziyaretlerde bulunarak, kurallara uyulması konusunda vatandaşları uyardı. Aksal, "Lütfen kurallara uyalım. Hem kendimizin ve sevdiklerimizin sağlığını koruyalım, hem de bizim sağlığımız için çalışanlara yardımcı olalım" dedi. Çeltik üreticileriyle de bir araya gelen Fatma Aksal, çeltik piyasası ve yeni sezona ilişkin bilgi alarak, değerlendirmelerde bulundu. Aksal, daha sonra Esetçe Belediye Başkanı Cemal Deniz ve Keşan'a bağlı Yenimuhacir Belediye Başkanı Mustafa Türker'i de ziyarete ederek, çalışmalar hakkında bilgi aldı.