AK Parti'li Aksu'dan Vatandaşa Seçmen Listesi Çağrısı

AK Parti Samsun İl Başkanı Ersan Aksu, 31 Mart Yerel Seçimleri için vatandaşların seçmen listelerindeki kayıtlarını kontrol etmeleri çağrısında bulundu.

AK Parti Samsun İl Başkanı Ersan Aksu, 31 Mart Yerel Seçimleri için vatandaşların seçmen listelerindeki kayıtlarını kontrol etmeleri çağrısında bulundu.



31 Mart 2019'da yapılacak yerel seçimlerde oy kullanacakların kaydının bulunduğu seçmen listeleri 4 Ocak tarihinden itibaren muhtarlıklardaki askıda yer alıyor. Vatandaşlar, seçmen kaydının bulunup bulunmadığını 17 Ocak tarihine kadar muhtarlıklardan, www.ysk.gov.tr adresinden ve e-devlet üzerinden kontrol edebilecek. 17 Ocak Perşembe günü saat 17.00'den sonra yapılan başvurular ise dikkate alınmayacak.



AK Parti Samnsun İl Başkanı Ersan Aksu, seçmen kaydının bulunup bulunmadığını kontrol etmek için ikamet ettiği Baruthane Mahallesi Muhtarlığına gitti. Aynı zamanda Samsun Muhtarlar Derneği Başkanı olan Baruthane Mahallesi Muhtarı Mustafa Öztürk'ün yanı sıra Karasamsun Mahalle Muhtarı Hüseyin Yıldırım, Anadolu Mahallesi Muhtarı Şerif Yavşan, Yeni Mahalle Muhtarı İdris Yıldız ve vatandaşlarla sohbet etti. Başkan Aksu, daha sonra seçmen listesinde kaydının bulunup bulunmadığını kontrol etti.



Samsun'da oy kullanacak olan herkesi seçmen listesinde kaydını kontrol etmeye davet eden AK Parti İl Başkanı Ersan Aksu, "4-17 Ocak tarihleri arasında seçmen listeleri askıda olacak. Vatandaşlarımız, 17 Ocak tarihine kadar seçmen kaydının bulunup bulunmadığını muhtarlıklardan, www.ysk.gov.tr adresinden ve e-devlet üzerinden kontrol edebilir. 17 Ocak 2019 Perşembe günü saat 17.00'den sonra yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır. Askı süresi içerisinde kaydı olmayan, kayıtlarda değişiklik/düzeltme yapmak isteyenlerin, yerleşim yerini değiştirmek isteyenlerin beyan formu ve bir abonelik sözleşmesi ya da faturası ile birlikte ilgili nüfus müdürlüklerine başvurmaları ve kendilerine verilen beyan formunu İlçe Seçim Kurulu Başkanlıkları'na teslim etmeleri gerekmektedir. Öğrenci olup seçmen niteliği taşıyan ve öğrenim gördükleri yerde oy kullanmak isteyenlerin öğrenci belgesi ve yurtta kaldıklarına dair belge ile birlikte yurdun bağlı bulunduğu nüfus müdürlüğüne başvurmaları ve buradan aldıkları formun örneğini İlçe Seçim Kurulu Başkanlıkları'na teslim etmeleri gereklidir. Görme ve ortopedik engelli seçmen de 75 yaş üzeri seçmen gibi ilgili sandık alanlarının giriş katlarında kurulacak sandıklarda oy kullanabilir. Bunun için seçmen sorgulama üzerinden engelli olarak kayıtlı olup olmadığını öğrenmesi, kayıtlı değilse ysk.gov.tr'den temin edeceği beyan formu ile İlçe Seçim Kurulu Başkanlığına ya da buraya ulaştırılmak üzere muhtarlığa başvuru yapması gerekmektedir. Yatağa bağımlı seçmenlerin seyyar sandıklarda oy kullanabilmesi için engelli ya da hastalığı sebebiyle yatağa bağımlı olduğu ibaresinin yer aldığı sağlık raporu ile birlikte ysk.gov.tr adresinden temin edeceği seyyar sandık talep formunu doldurarak İlçe Seçim Kurulu Başkanlıklarına ya da muhtarlığa teslim etmesi gerekli. Önceki seçimde kalıcı olarak yatağa bağımlı olduğu tespit edilerek seyyar sandık listesine dahil edilmiş olanlardan sağlık raporu istenmemektedir" dedi. - SAMSUN

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