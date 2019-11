AK Parti'li Aksu:

AK Parti Samsun İl Başkanı Ersan Aksu, "İlçe Kongrelerimiz 01 Ocak–26 Nisan tarihlerinde, İl Kongrelerimiz 01 Haziran'dan itibaren yapılacak. Kongrelerimiz, büyük, güçlü ve bağımsız Türkiye için güç birliği yaptığımız, kardeşlik bağlarımızı yenilediğimiz ve aynı zamanda bir bayrak değişimiyle birlikte, ülkemizi 2023–2053–2071 hedeflerine taşıyacak yeni kadroların da aramıza katıldığı zamanlar olacaktır" dedi.



AK Parti 82. İl Danışma Meclisi Toplantısı Atakum'daki Büyükşehir Belediyesi Sanat Merkezi'nde yoğun katılımla gerçekleştirildi. AK Parti'nin 3 Kasım 2002 tarihinde iktidara gelişinin 17. yıl dönümünde gerçekleşen toplantıda konuşan AK Parti Samsun İl Başkanı Av. Ersan Aksu, önemli açıklamalarda bulundu.



Büyük coşku içerisinde yoğun katılımla gerçekleşen programın ilk bölümünde AK Parti'nin iktidara gelişinin 17. yıl dönümü dolayısıyla video sunumu yapıldı. Açılış konuşmasını yapan AK Parti Samsun İl Başkanı Av. Ersan Aksu, "Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Her Şey Türkiye için diyerek çıktığımız bu yolda 17 yılı geride bıraktık. 3 Kasım 2002, birlikte yürüdüğümüz milletimizden aldığımız destek ve güç ile Türkiye'nin yükselişinin ve şahlanışının başlangıç tarihi olmuştur. Türkiye'de milletin maküs talihini değiştirecek bir lider, Recep Tayyip Erdoğan ortaya çıkmış ve kuruluşundan bu güne her seçimi kazanan AK Parti iktidarları Cumhurbaşkanımızın liderliğinde siyaset, hukuk ve ekonomi başta, pek çok alanda reformlar yaparak ülkemizin refah ve kalkınmasında muhteşem başarılara imza atmıştır. Vesayet sistemi ortadan kaldırılmış, ülkemizde milli iradenin üstünlüğü sağlanmıştır. Bu bakımdan tüm umutlarını bizlerin, iktidarımızın tökezlemesine bağlayan Türkiye düşmanlarına bekledikleri fırsatı veremeyiz. Parti yöneticileri, belediye başkanı, meclis üyesi teşkilat mensubu hiçbir kardeşimizin, partilimizin böylesi ağır bir vebalin altına girmeyeceğine inanıyoruz Şehirlerimizi, ülkemizi o eski karanlık günlere, tekrar döndüremeyiz. Bizler; tesadüflerin, çıkarların bir araya getirdikleri değil, ortak hayallerin, ortak hedeflerin, ortak ideallerin buluşturduğu bir yapıyız. Bizler, birlik olmadan dirlik olmayacağına inanan, aynı davaya, aynı sevdaya gönül vermiş insanlarız. Zaman; şehrimizin maslahatını, milletimizin menfaatini, ülkemizin bekasını, her türlü küskünlüğün, kızgınlığın önüne koyma zamanıdır. Gün fitneyi büyütme, kırgınlıkları derinleştirme günü değil, bir olma, beraber olma, kenetlenme, safları sıklaştırma günüdür. Şehrimizin yarını, Ülkemizin istikbali, bizlerin de mensubu olduğu bu kadroların omuzlarındadır" diye konuştu.



Kongre sürecine de değinen Aksu, şunları söyledi:



"Biliyorsunuz 7 Ekim itibarıyla AK Partimizin kongreler süreci başlamıştır. İlçe Kongrelerimiz 01 Ocak–26 Nisan tarihlerinde, İl Kongrelerimiz 01 Haziran'dan itibaren yapılacak ve daha sonra Genel Merkez Büyük Kongremiz yapılacaktır. Kongrelerimiz, Büyük, güçlü ve bağımsız Türkiye için güç birliği yaptığımız, kardeşlik bağlarımızı yenilediğimiz ve aynı zamanda bir bayrak değişimiyle birlikte, ülkemizi 2023–2053–2071 hedeflerine taşıyacak yeni kadroların da aramıza katıldığı zamanlar olacaktır. Bizler; hizmet için, partimizin başarısı için birtakım görevleri bir hizmet yarışı, bayrak yarışı olarak telakki ederiz. Kurucularımızdan bugüne milletvekili, il başkanı, ilçe başkanı, belediye başkanı, meclis üyesi, mahalle başkanları tümüyle görev almış tüm teşkilat mensuplarımız bu davanın neferleriyiz. Nasıl ki ülkemizin bekası adına 'Barış Pınarı' harekatında zafere ulaşmak durumunda isek; hizmet erleri olarak bizler de Hizmet Pınarı harekatımızda başarıya ulaşmak mecburiyetindeyiz. Bizim vazifemiz de budur. Teşkilatçılığı memleket meselesi olarak görüyoruz. Çünkü şu süreçte AK Parti'nin kaderi ile ülkenin kaderi birdir."



Toplantıya ayrıca AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan, Samsun Milletvekilleri Ahmet Demircan, Fuat Köktaş, Orhan Kırcalı, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, geçmiş dönem il başkanları, ilçe başkanları, ilçe belediye başkanları, İl kadın ve gençlik kolları başkanları ve teşkilat mensupları katıldı. - SAMSUN