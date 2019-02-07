Son Dakika Haberleri: AK Parti'li Aktay, Uluslararası Af Örgütü Türkiye Yöneticisi ile Görüştü

AK Parti'li Aktay, Uluslararası Af Örgütü Türkiye Yöneticisi ile Görüştü

6 dakika önce

AK Parti Genel Başkan Danışmanı Yasin Aktay, Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi Yöneticisi Andrew Gardner ile görüştü.

AK Parti'li Aktay, Uluslararası Af Örgütü Türkiye Yöneticisi ile Görüştü, System.String[]
AK Parti Genel Başkan Danışmanı Yasin Aktay, Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi Yöneticisi Andrew Gardner ile görüştü. Görüşmede, Cemal Kaşıkçı cinayeti ve davası ele alındı.

AK Parti Genel Başkan Danışmanı Aktay, Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi Yöneticisi Gardner ve beraberindeki heyeti, Genel Merkezi'de kabul etti. AK Parti'den alınan bilgiye göre, görüşmede, uluslararası ilişkiler boyutu olan Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayeti ve davası ele alındı.

- Ankara

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 03:27 Kaynak: DHA

Politika
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