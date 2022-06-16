AK Partili Ala, Şuşa Beyannamesi'nin bölgesel barışın Sened-i İttifakı olduğunu belirtti - Son Dakika
Üye Girişi

AK Partili Ala, Şuşa Beyannamesi'nin bölgesel barışın Sened-i İttifakı olduğunu belirtti

16.06.2022 10:04

AK Parti Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Efkan Ala, Şuşa Beyannamesi ile Türkiye ile Azerbaycan arasındaki dostluk ilişkilerinin müttefiklik düzeyine çıkartıldığını belirterek, Beyanname'nin adeta bölgesel barışın Sened-i İttifakı olduğunu söyledi.

AK Parti Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Efkan Ala, Şuşa Beyannamesi ile Türkiye ile Azerbaycan arasındaki dostluk ilişkilerinin müttefiklik düzeyine çıkartıldığını belirterek, Beyanname'nin adeta bölgesel barışın Sened-i İttifakı olduğunu söyledi.

Şuşa Beyannamesi'nin birinci yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Azerbaycan'da bulunan Ala, AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Ala, hem Azerbaycan ile Türkiye hem de AK Parti ile Yeni Azerbaycan Partisi arasındaki ilişkilerin her ülkeye örnek olacak düzeyde olduğunu belirtti.

Bir yıl önce iki ülkenin cumhurbaşkanları tarafından Şuşa Beyannamesi'nin imzalandığını hatırlatan Ala, "(Beyanname) İki ülke arasındaki sarsılmaz dostluk ilişkilerini müttefiklik ilişkisine taşıdı, yol haritası çizdi ve hedefler koydu. Bölgesel barışın adeta Sened-i İttifakı oldu. O bakımdan çok önemli buluyoruz. Sadece biz değil uluslararası camia da bu belgeyi çok önemli bir diplomatik belge olarak tanımlıyor. Bölgede barışın tesisi için çok güzel bir zemin oluşturdu." şeklinde konuştu.

Ala, dün Karabağ'ın sembol şehri Şuşa'da konferansa katıldıklarını belirterek, "Şuşa şiir gibi bir şehir. Şehrin sokaklarında dolaşırken sanki bir şiir mısraları arasında dolaşıyorsunuz. Herkese de tavsiye ederim. İnanılmaz güzel, inanılmaz ferahlatıcı bir şehir." dedi.

İşgal döneminde Ermenistan yöneticilerinin Şuşa'da eğlence etkinliklerine katıldığını hatırlatan Ala, "Şuşa'da raks ediyorlardı. Biz o zaman da, 'Şuşa sizin değil, burada raks etmeyin' diyorduk. Şimdi oradan çıkarıldılar ve üzülüyorlar. Üzülenlere de diyoruz ki 'üzülmeyin, Şuşa zaten sizin değildi.' Bu anlayış içerisinde bölgede barış ve huzuru tesis etmek için Azerbaycanlı kardeşlerimizle bir çaba içerisindeyiz, çok sıkı ilişkilerimiz var. Çok güzel berrak hedeflerimiz var. Bunun temeli de barış ve huzurun, istikrar ve güvenin bölgede temin edilmesi." ifadelerini kullandı.

AK Partili Ala, Şuşa Beyannamesi'nin bölgesel barışın Sened-i İttifakı olduğunu belirtti
AK Partili Ala, Şuşa Beyannamesi'nin bölgesel barışın Sened-i İttifakı olduğunu belirtti
AK Partili Ala, Şuşa Beyannamesi'nin bölgesel barışın Sened-i İttifakı olduğunu belirtti
AK Partili Ala, Şuşa Beyannamesi'nin bölgesel barışın Sened-i İttifakı olduğunu belirtti

YORUMLAR
500
AK Parti ve MHP'li vekillerden oluşan heyet, Şuşa Beyannamesi'nin 1. yılında Şuşa'da AK Parti ve MHP'li vekillerden oluşan heyet, Şuşa Beyannamesi'nin 1. yılında Şuşa'da
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel AK Partili Ala, Şuşa Beyannamesi'nin bölgesel barışın Sened-i İttifakı olduğunu belirtti - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
16:00 Sarıyer'de, İETT otobüsü ve karşı yönden gelen araç çarpıştı!
15:57 Anthony Nwakaeme, Trabzonspor'dan ayrıldı: Yaşadığımız her şeyi sonsuza dek hatırlayacağım
15:50 Barbie filminde Ken bebeği canlandıran Ryan Gosling imaj değişikliğine gitti! Hayranları yeni haline eksi puan verdi
15:48 Konut fiyatları geçen yılın nisan ayına göre yüzde 127 yükseldi!
15:44 Erdoğan, 2023 seçimleri için talimatı verdi: Bunu başarırsak seçimden önce seçimi kazanmış oluruz
15:43 Van Gölü'nde, Van Gölü küçük mercan balığının ilk kez siyah-beyaz rengine rastlandı
15:27 Baba dizisinin başrol oyuncusu Hakan Kurtaş aşka geldi! Sevgilisiyle öpüştüğü fotoğrafını paylaştı
15:16 Mezuniyet kutlaması yapılan yat karaya vurdu! Gençlerin o anı kamerada
15:06 Kızıl Gezegen'de yaşam belirtisi arıyorlardı, tek bulabildikleri çöp oldu!
14:44 Türkiye Futbol Federasyonu'nun yeni başkanı Mehmet Büyükekşi kimdir? İşte hakkındaki tüm bilgiler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.06.2022 16:06:04. #1.13#
SON DAKİKA: AK Partili Ala, Şuşa Beyannamesi'nin bölgesel barışın Sened-i İttifakı olduğunu belirtti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement