AK Parti'li Ala, yurt dışındaki Türklerin, Türkiye için çok önemli olduğunu belirtti

Avustralya'da temaslarda bulunan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Dış İlişkiler Başkanı Efkan Ala, yurt dışındaki Türklerin Türkiye için çok önemli olduğunu belirterek, "Her bir vatandaşımız bizim elçimizdir." dedi.

Ala ile AK Parti İstanbul Milletvekili Zafer Sırakaya, AK Parti Siyasi Hukuk İşleri Başkan Yardımcısı Ömer Serdar, AK Parti Seçim İşleri Başkan Yardımcısı ve Adıyaman Milletvekili Muhammed Fatih Toprak, Uluslararası Demokratlar Birliği (UID) Genel Başkanı Köksal Kuş'tan oluşan heyet Avustralya'da temaslarda bulunuyor.

Türkiye'nin Canberra Büyükelçisi Korhan Karakoç'un eşliğinde Sidney ve Melbourne kentlerinde gerçekleşen çeşitli temaslarda Türk vatandaşları, sivil toplum kuruluşları ve Avustralyalı yetkililerle görüşen Ala başkanlığındaki heyet, Victoria Eyalet Parlamentosu Başkan Yardımcılığı görevine seçilen İşçi Partisi Milletvekili Nazlı Süleyman ile de bir araya geldi.

"Her bir vatandaşımız bizim elçimizdir"

Ala, AA muhabirine, yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının Türkiye için çok önemli olduğunu belirterek, "Her bir vatandaşımız bizim elçimizdir." dedi.

Yurt dışındaki vatandaşların ortaya koyduğu performansın Türkiye'ye fayda olarak geri döndüğünü vurgulayan Ala, "Ülkeler arası ekonomik ilişkilerimizi bu insanlarımızla sağıyoruz. Her bir vatandaşımızın ayrı bir yeri vardır, her bir vatandaşımız bizim için çok kıymetlidir, önemlidir. Her bir vatandaşımızın talebi bizim için çok önemli bir sorun çözme alanıdır ve onu çok ciddi bir biçimde ele alıyoruz, sorunları çözüyoruz." ifadelerini kullandı.

Avustralya'da Türk toplumunun oluşturduğu çok güzel bir iklim olduğunu belirten Ala, her iki kentte de yürüttükleri temaslarda, Avustralya ve Türkiye arasındaki ilişkilere daha fazla nasıl katkı yapılabileceğini görüştüklerini söyledi.

Türk vatandaşların karşılattıkları sorunlar hakkında bilgi aldıklarını ve bunların çözülmesi için ilgili bakanlıklara ileteceklerini aktaran Ala, "Çok dinamik bir toplum var burada iş dünyasında varlar, siyasette var olmaya çalışıyorlar zaten sivil alanda yaptıkları yardımlarıyla, insanlara merhamet duygularıyla varlıklarını hissettiriyorlar bunlardan da memnuniyet duyuyoruz." diye konuştu.

Yurt dışındaki Türklerin her zaman yanında olduklarını yanında dile getiren Ala, "Buradaki vatandaşlarımız da bilsinler ki biz onların yanındayız, biz onlar için çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Melbourne kentindeki temaslarını sürdüren Ala başkanlığındaki heyet, 28 Haziran'da Avustralya'dan ayrılacak.