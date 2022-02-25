AK PARTİ'Lİ ALTUNYALDIZ: ENERJİ TEDARİKİNDE RİSK BEKLEMİYORUZ - Son Dakika
Üye Girişi

AK PARTİ'Lİ ALTUNYALDIZ: ENERJİ TEDARİKİNDE RİSK BEKLEMİYORUZ

25.02.2022 10:37

TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı AK Parti Konya Milletvekili Ziya Altunyaldız, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri harekatının ardından doğal gaz tedariki konusunda Türkiye'nin bir sorun yaşamayacağını belirterek, "Ülkemizin bu anlamda...

TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı AK Parti Konya Milletvekili Ziya Altunyaldız, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri harekatının ardından doğal gaz tedariki konusunda Türkiye'nin bir sorun yaşamayacağını belirterek, "Ülkemizin bu anlamda enerji tedarik güvenliğinde bir risk oluşacağını beklemiyoruz" dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nca Konya'da düzenlenen, Türkiye'deki iklim değişikliği ve alınacak önlemlerin konuşulduğu 'İklim Şurası'na katılan TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı ve AK Parti Konya Milletvekili Ziya Altunyaldız, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik başlattığı askeri hareketin ardından Türkiye'nin doğal gaz sıkıntısı yaşayıp yaşamayacağı ile ilgili DHA'ya değerlendirmede bulundu.

'TASVİP ETMİYORUZ, ÇÖZÜM İSTİYORUZ'

Doğal gaz tedariki konusunda sorun yaşanmayacağını belirten Ziya Altunyaldız, şöyle konuştu:

"Özellikle enerjideki tedarik güvenliğimizi temin etmek için pek çok unsuru bir araya getirdik. Bir anlamda önemli bir kombinasyonla parametreleri entegre etme çalışması yaptık. Bir taraftan boru hatlarıyla, bir taraftan LNC (sıvılaştırılmış doğal gaz), yani gemilerle enerji taşımalarıyla, diğer yandan doğal gaz depolama çalışmalarımızla ayrıca hem karada hem de deniz üzerinde kurduğumuz dönüşüm santrallerimizle, tedarik güvenliğimizi temin etmek adına önemli çalışmalar yaptık. Tedarik güvenliğimizi sadece araçlarla çeşitliliği sağlamak değil; ülke çeşitliliğini de sağlamış olduk. Ülkemizin bu anlamda enerji tedarik güvenliğinde bir risk oluşacağını beklemiyoruz. Tabii ki bütün bunlar, küresel anlamdaki her şeyi doğrudan etkileyecek şeyler. Asla tasvip etmiyoruz. Küresel dünyanın bu sorunu; Birleşmiş Miletler kuralları çerçevesinde ve tüm ülkelerin kendi alanlarını koruyacak şekilde çözüm bulmalarını bekliyoruz."

'GÜCÜMÜZÜ YÜZDE 50'LERİN ÜZERİNE TAŞIDIK'

Yenilenebilir enerji kaynakların önemine de vurgu yapan Altunyaldız, "Enerji, pandemiyle birlikte küresel tedarik zincirindeki kırılmayla son dönemde tüm dünyada önemli miktarlarda artışlar kaydetti. Enerji, küresel konjonktürden en çok etkilenen konulardan ve tedarik güvenliğinde en çok etkilenen unsurlardan birisidir. Bu bakımdan enerji, üretimi doğrudan etkiliyor. İstihdamı ve ihracatı etkiliyor. Bir anlamda enerjisiz hayatı idame ettirmek mümkün değil. O yüzden enerjinin çeşitlenmesi, özellikle ülkeler arasından, yerel kaynaklardan mümkün olduğunca arttırılması son derece kıymetli. Ülkemiz bu anlamda fosil yakıtlardan, yenilenebilir kaynaklara dönüşme noktasında çok önemli bir stratejik yaklaşımla önemli hamleler yaptı. Küresel gelişmelerden en az etkilenme adına, yenilenebilir kurulu gücümüzü yüzde 50'lerin üzerine taşıdık. Ancak bütün bunlarla birlikte fosil yakıtların varlığı hala devam ediyor mu? Evet, ediyor. Fosil yakıtları hala bir süre kullanmaya devam edecek miyiz? Evet, edeceğiz. Bunlardan küresel dünyayla birlikte etkilenmek mümkün mü? Evet, mümkün. Türkiye bu anlamda, en az etkilenmek için elinden geleni ülke olarak yapıyoruz, yapmaya devam edeceğiz. Tabii ki hiç etkilenmemek gibi bir seçenek yok" diye konuştu.

AK PARTİ'Lİ ALTUNYALDIZ: ENERJİ TEDARİKİNDE RİSK BEKLEMİYORUZ
AK PARTİ'Lİ ALTUNYALDIZ: ENERJİ TEDARİKİNDE RİSK BEKLEMİYORUZ
AK PARTİ'Lİ ALTUNYALDIZ: ENERJİ TEDARİKİNDE RİSK BEKLEMİYORUZ
AK PARTİ'Lİ ALTUNYALDIZ: ENERJİ TEDARİKİNDE RİSK BEKLEMİYORUZ
AK PARTİ'Lİ ALTUNYALDIZ: ENERJİ TEDARİKİNDE RİSK BEKLEMİYORUZ

YORUMLAR
500
Rusya Enerji Bakanlığı beklenen açıklamayı yaptı: Doğalgaz fiyatlarında artış olabilir Rusya Enerji Bakanlığı beklenen açıklamayı yaptı: Doğalgaz fiyatlarında artış olabilir AK Parti'li Yayman: 'Hatay'ın elektrik enerjisi kesilmeyecek' AK Parti'li Yayman: 'Hatay'ın elektrik enerjisi kesilmeyecek'

Doğalgaz, AK Parti, Türkiye, Enerji, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel AK PARTİ'Lİ ALTUNYALDIZ: ENERJİ TEDARİKİNDE RİSK BEKLEMİYORUZ - Son Dakika


Son Dakika
10:42 Rusya Enerji Bakanlığı beklenen açıklamayı yaptı: Doğalgaz fiyatlarında artış olabilir
10:41 Çeçen liderden Rusya'ya tam destek: Ordusunu sınıra gönderdi
10:39 "Para karşılığı cinsel ilişki kurduğunuz için pişman mısınız?!" Bu soru Selin Ciğerci'ye soruldu
10:37 Eski Trabzonsporlu Hugo Rodallega'nın da bulunduğu takım otobüsüne bombalı saldırı!
10:22 Siyanür içerek intihara kalkıştı! Entübe edilen gencin durumu ağır
10:15 Çernobil nükleer santrali Rusya'nın eline geçti, Ukrayna İçişleri Bakanı uyardı: Avrupa'yı radyoaktif bulutu kaplayabilir
10:12 Falyalı cinayetinde Sedat Peker izi: Husumetli miydiler?
10:10 Bir Zamanlar Çukurova'da dün akşam neler oldu? Hakan kendisini öldürmeye çalışan kişiyi buldu mu?
10:04 Yargıtay açıkladı: İşyeri telefonunu kullanmak tazminatsız kovulma sebebi!
10:03 Yılan adasındaki Ukrayna askerinin son sözleri "defol git Rusya oldu! Gemiden açılan ateş ile hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.02.2022 11:03:27. #1.13#
SON DAKİKA: AK PARTİ'Lİ ALTUNYALDIZ: ENERJİ TEDARİKİNDE RİSK BEKLEMİYORUZ - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement