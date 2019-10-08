AK Parti'li Arvas:

AK Parti Van Milletvekili abdulahat Arvas, 'Yargı Reformu' paketinin çarşamba günü Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu gündemine geleceğini belirterek, "Adalete olan güven artacak, sistem nitelik ve nicelik olarak güçlenecektir" dedi.



Açıklamalarda bulunan Abdulahat Arvas, 27. Dönem 3. Yasama yılı açılışıyla birlikte kamuoyunun yakından takip ettiği ve beklenti içinde olduğu 'Yargı Reformu' paketinin çarşamba günü Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu gündemine geleceğini söyledi. Adalet hizmetleri alanında temel politika belgesi niteliği taşıyan Yargı Reformu Stratejisi'nin 30 Mayıs 2019 tarihinde kamuoyuna açıklandığını hatırlatan Arvas, "Yargı alanında önemli düzenlemeler içeren teklif, AK Parti Grup Başkanlığımız tarafından TBMM'de grubu olan diğer partilere de gönderilmiş ve değerlendirilmeleri talep edilmişti. Bütün bu süreçlerden sonra son şeklini alan yargı ile ilgili düzenlemeler, adalet sistemimizin ihtiyaçlarını ve toplumsal taleplerin dikkate alınması ile hazırlanmıştır. Ceza İnfaz Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi yaklaşık 40 maddeden oluşmakta ve toplam 15 kanunda değişiklik yapılması öngörülmektedir. Yasama faaliyetlerinin yoğun geçeceğini öngördüğümüz bu dönemde, milletimizin bizden beklentileri var. Yargı Reformu gibi herkesimi yakından ilgilendiren bu tür konularda meclisin görüş farklılıklarına rağmen asgari müştereklerde buluşması ve mutabakatla hareket etmesi önemlidir" dedi.



Yargı Reformu Strateji'nde temel anlayışın hak ve özgürlüklerle adalet sisteminin işleyişini konu aldığını dile getiren Arvas, "Amaç olarak da özetle; Hak ve özgürlüklere ilişkin standartları yükseltmek, yargı bağımsızlığı, tarafsızlığı ve şeffaflığının geliştirilmesi, insan kaynaklarının nitelik ve niceliğinin arttırılması, performans ve verimliliğin arttırılması, savunma hakkının etkin kullanımının sağlanması, adalete erişimin kolaylaştırılması ve adalet hizmetlerinden memnuniyetin arttırılması, ceza adaleti sisteminin etkinliğinin arttırılması, hukuk yargılaması ile idari yargılamanın sadeleştirilmesi ve etkinliğinin arttırılması, alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemlerinin yaygınlaştırılması hedeflenmiştir. İnsan onurunu, hukukun üstünlüğünü, hak ve özgürlüklerin geliştirilmesi ve korunmasını merkeze alan, 'güven veren ve erişilebilir adalet' vizyonu ile hazırlanan Yargı Reformu Stratejisi, adalet sisteminin işleyişini hızlandıracak ve yargıya olan güveni arttıracaktır. Ceza İnfaz Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi de bu amaç ve hedefler doğrultusunda düzenlenmiştir. Şimdiden ülkemiz ve milletimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum" diye konuştu. - VAN