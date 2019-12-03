Son Dakika Haberleri: AK Parti'li Arvas: "Aile destek merkezleri, toplumsal entegrasyonu arttırdı"
Son Dakika Güncel AK Parti'li Arvas: 'Aile destek merkezleri, toplumsal entegrasyonu arttırdı' - Son Dakika

AK Parti'li Arvas: "Aile destek merkezleri, toplumsal entegrasyonu arttırdı"

6 saat önce

AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas, aile destek merkezlerinde kültürel ve sportif kursların düzenlendiğini belirterek, "Aile destek merkezleri, toplumsal entegrasyonu arttırdı" dedi.

AK Parti'li Arvas:

AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas, aile destek merkezlerinde kültürel ve sportif kursların düzenlendiğini belirterek, "Aile destek merkezleri, toplumsal entegrasyonu arttırdı" dedi.


Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından desteklenen ve Erciş Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından yapımı tamamlanan Kışla Mahallesi Aile Destek Merkezi, Van Milletvekili Abdulahat Arvas ile Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu tarafından hizmete açıldı. Açılışta konuşan Milletvekili Arvas, AK Parti hükümetleri tarafından özellikle kadın ve çocuklara hizmet vermek amacıyla desteklenen aile destek merkezlerinin önemli bir amaca hizmet ettiğini söyledi. İsteyen herkesin bu merkezlerden istifade edebileceğini ifade eden Arvas, "Aile destek merkezleri, toplumsal entegrasyonu arttırdı. Çeşitli alanlarda beceri kurslarının da yer alacağı aile destek merkezleri (ADEM) sayesinde kadınlar, meslek edinerek aile bütçelerine katkı sağlama fırsatı da elde edecektir. Birçok yerde kursiyerler başarılı olarak aldıkları mesleki eğitimin ardından, ilgili kurumların sağladığı hibe ve kredilerle kendi iş yerlerini açarak muvaffak olmaktadırlar. İnşallah Kışla Mahallemizde de bu tür örneklere hep birlikte şahit oluruz.


Aile destek merkezlerinin sosyal bir amaca da hizmet ettiğini belirten Van Milletvekili Abdulahat Arvas, bu merkezlerde kültürel ve sportif kursların düzenlendiğini de ifade ederek, ADEM'lerde aile içi iletişim, bebek bakımı gibi birçok konuda uzman kişiler tarafından eğitim verildiğini paylaştı. Aile destek merkezinde sunulacak hizmetlerden istifade etmek isteyen anneler için merkez bünyesinde kreş düşünüldüğünü ve bununda büyük kolaylık olduğunu belirten Milletvekili Arvas, Kışla Mahallesi'nde yaklaşık üç bin kişiye hizmet verecek modern aile destek merkezi için yoğun çaba gösteren Erciş Kaymakamı başta olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür etti. - VAN

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Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 02:10 Kaynak: İHA
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