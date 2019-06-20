Son Dakika Haberleri: AK Parti'li Arvas: "İstikrar Binali Yıldırım'la devam edecektir"
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AK Parti'li Arvas: "İstikrar Binali Yıldırım'la devam edecektir"

1 saat önce

AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas, İstanbul'da hafta sonu yapılacak seçim için çalışmalarını aralıksız sürdürerek, "İstanbul Türkiye'nin ekonomideki itici gücüdür.

AK Parti'li Arvas:
AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas, İstanbul'da hafta sonu yapılacak seçim için çalışmalarını aralıksız sürdürerek, "İstanbul Türkiye'nin ekonomideki itici gücüdür. İstikrar Binali Yıldırım'la devam edecektir" dedi.

İstanbul'da yaşayan Vanlıları ziyaret ederek destek isteyen Arvas, "Türkiye'nin nüfusunun yüzde 20'sini sinesinde yaşatan İstanbul, 81 ilden gelen vatandaşlarımızın yaşadığı ve doyduğu bir şehirdir. GSYH'nin yüzde 22'sini ve vergi gelirlerinin yüzde 40'ını üreten İstanbul, ülke ekonomisi için güçlü bir lokomotifidir. Daha önce İstanbul Büyükşehir Belediyesinde genel müdür ve son yirmi yılda devletin en üst kademelerinde Bakan, Başbakan ve TBMM Başkanı olarak görev yapmış Binali Yıldırım'ı diğer adaylarla kıyaslamak mümkün değildir. Bilgi, birikim ve tecrübesi ile örnek bir devlet adamı olan Binali Yıldırım, aynı zamanda naif, nazik ve mütevazı kişiliği ile değerli bir Anadolu insanıdır. İstanbul seçmeni 23 Haziran Pazar günü kırgınlıkları, küskünlükleri, varsa ihtilafları, il ve ilçe teşkilatlarına olan tepkileri ve bölgesel milliyetçiliği bir kenara bırakmalı, sağduyulu davranmalıdır. Pazar günü İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayımız Binali Yıldırım'ın kazanması yeni bir başlangıç olacaktır. İstanbul'un ehline emanet edilmesi, İstanbulluya kazandıracaktır" dedi.

Arvas'tan İstanbul'daki Vanlılara çağrı

Yaklaşık 250 bin Vanlı'nın yaşadığı İstanbul'da seçim çalışmalarını tevazu, samimiyet ve gayretle sürdürdüklerini dile getiren Arvas, "Kadirşinas hemşehrilerimizin gösterdiği yakın ilgi ve alaka ile onure oluyoruz. Her birine buradan bir kez daha ayrı ayrı şükranlarımı sunuyorum. İstanbul'da yaşayan hemşehrilerimizin dayanışma ve yardımlaşma amacıyla kurdukları derneklerle güçlü bir birliktelik sağladıklarına şahit oldum ve bunun içinde ayrıca mutlu oldum. Özellikle İstanbul'da belli bir statü yakalayan Vanlılar için Binali Yıldırım'ın kazanması çok önemlidir. İstanbul'da Binali Yıldırım kazanırsa, Van da kazanacaktır. Binali Beyin Van'a, Vanlıya muhabbeti çoktur. Yanında ki en yakın isimlerden ikisi Vanlıdır. Dolayısıyla rahat ulaşabileceğimiz ve derdimizi anlatacağımız aday Binali Yıldırım'dır. İstanbul'da yaşayan başta Vanlı hemşehrilerim olmak üzere Bitlis, Muş, Ağrı ve Hakkarili kıymetli hemşehrilerimden rica ediyorum. Birilerinin yönlendirmesi ile zor günlerimizin müsebbibi olan CHP'ye oy vermeyiniz. Geçmişin ve bu günün mukayesesini yaparak oyunuzu kullanınız" diye konuştu. - VAN
İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 05:08 Kaynak: İHA
Türkiye, AK Parti, Binali Yıldırım, İstanbul, Politika
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