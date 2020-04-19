AK Parti'li Arvas'tan 1,5 yılda büyük hizmet - Son Dakika
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AK Parti'li Arvas'tan 1,5 yılda büyük hizmet

6 saat önce

AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas, seçildiği günden bu yana kente birbirinden önemli hizmetler kazandırdı.

AK Parti'li Arvas'tan 1,5 yılda büyük hizmet, System.String[]

AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas, seçildiği günden bu yana kente birbirinden önemli hizmetler kazandırdı.


Van'da 22 yıldır sanayici olarak halka hizmet eden Abdulahat Arvas, 1,5 yıllık milletvekilliği döneminde de bir birinden önemli projelerin hayata geçirilmesi için büyük mücadele verdi. Şimdiye kadar birçok bakanı da kente getirerek, hayata geçirilecek projelerinde yerinde anlatan Arvas, kentin imar durumuyla da yakından ilgileniyor. İşte Arvas'ın girişimleriyle hayata geçirilen bazı çalışmalar:


"Mor Gedik Barajı sulama ve içme suyu arıtma tesislerini hızlandırdı, suyun verilmesini sağladı. Aşağı Işıklı Arıtma Tesislerinin yapımını hızlandırarak tamamladı. Tam kırk yıldır yapılmayan ve birçok cana mal olan Haydarbey Köprüsünü yaptı. DSİ'deki sulama kanallarının tahkimatlarını temizletti ve göletleri programa aldırdı. On yıldır açılmayan devlet hastanesini açtırdı. Yetmişe yakın uzman doktor getirdi. Doktorlar şimdi halka hizmet veriyorlar. KOSGEB temsilciliğini Erciş'e getirdi. Esnaflar Van'a gitmeden işlerini Erciş'te halledebiliyorlar. Organize sanayi bölgesine yol ve elektrik hattı için 13 milyon TL destek sağladı. Erciş'e 4 aile sağlık merkezi ve 112 acil ambulans merkezi kazandırdı ve açılışlarını yaptı. İki adet Z kütüphaneyi Erciş'e kazandırdı. Bilim ve sanat merkezi açılmasını programa aldırdı. Kangren haline gelen sulama birliği problemini çözdü. 35 mahallede tarım sulama işlemleri yola girdi. Kömürcüler sitesinin yıllardır çözülmeyen ruhsat işlemlerini çözdü. Mülk sahiplerine devir işlemleri sağlandı. Şehir merkezine ve köylere başta asfalt yapılmasını takip edip destekledi ve yapıldı. Altındere grup köy yolları ve şehir içi ilave yolların asfaltlanmasını sağladı. Erciş'e modern mezbahane yapılmasını sağladı ve hizmet vermeye başladı. Eski Erciş Devlet Hastanesi yerine 30 ünitlik diş sağlığı ve hastanesi yapılmasını programa aldırdı. Eski park yerine ise 'Millet Bahçesi' projesi onaylandı ve yapılmasını sağladı. Kent ormanı ve ağaçlandırma projeleri bakanlığa sunuldu. Erciş eski yatılı bölge okulu yerine 24 derslik okul ve 200 kişilik pansiyon yapılması programa alındı. Erciş galericiler sitesi yer tahsisi bakanlık izni ve yapım programına alınması sağlandı. Muradiye Devlet Hastanesine diş ünitesi röntgen cihazı kazandırıldı. Kapıköy Gümrük Müdürlüğüne canlı hayvan ithalat ve ihracatı için veteriner kontrol şube müdürlüğü kurulmasını sağladı. Kapıköy Veteriner Kontrol Şube Müdürlüğünün açılmasıyla 37 yıldan sonra ilk kez geçen sene Van'dan Katar'a 33 bin küçükbaş hayvan ihracatı gerçekleşti. Van Tuşba ilçesinde AMATEM ve ÇAMATEM'in ödenek tahsisi yapılarak temelleri atıldı. Van OSB Tekstil Kent alt yapı hizmetleri için bakanlıktan 16 milyon TL hibe destek sağlandı. Van Ticaret Borsasının çiftçilerin ihtiyacı olan arpa tahsisini bakanlıkta sağlayarak Van'a sevkiyatı yapıldı. Van Tarım ve Orman İl Müdürlüğünün tarım ve hayvancılık projelerinin bakanlıktan tahsisini sağladı. Güneş enerjisinin illere dağılımına, Van'ı da dahil ederek önündeki engelin kaldırılmasını sağladı. Van, turizm havzasına dahil edildi ve yeraltı kaynakların ekonomiye kazandırılmasının proje çalışmalarını bakanlığın gündemine aldırdı. Gürpınar ilçemizde hayvancılık organize sanayi bölgesi projesinin bakanlıktan onaylanması sağladı. Van Jeotermal Seracılık Organize Bölgesinin kurulması projelerini bakanlıkta takip ve yürürlüğe konulmasına dahil edildi. Van Küçük Sanayi Sitesi projesinin bakanlıktan yatırım programına aldırılmasını sağladı. Van Mermerciler Sanayi Sitesini yatırım programına aldırıldı. Van Marangozlar Sanayi Sitesini yatırım programına aldırdı. İl ve ilçelerde 17 adet lise, ortaokul ve ilkokulun yatırım programına alınmasını sağladı. Yok olmaya yüz tutmuş üç bin yıllık Erciş üzümünü yaygınlaştırmak amacıyla binlerce fidan yetiştirip halka bedava dağıtılacak. Çaldıran Abdal mezrası göleti projesi de bakanlıktan programa alınması çalışmaları da devam ediyor." - VAN

Abdulahat Arvas, AK Parti, Van, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.04.2020 12:50 Kaynak: İHA

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