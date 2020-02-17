AK Parti'li Arvas: "Van'da genel hayatı etkileyen bir kış yaşıyoruz" - Son Dakika
Son Dakika Politika AK Parti'li Arvas: 'Van'da genel hayatı etkileyen bir kış yaşıyoruz' - Son Dakika

AK Parti'li Arvas: "Van'da genel hayatı etkileyen bir kış yaşıyoruz"

7 saat önce

AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas, bu yıl yaşanan kış ve merkeze düşen 91 santimetre kar miktarının son 26 yılın en çok yağışı olduğunu belirtti.

AK Parti'li Arvas:

AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas, bu yıl yaşanan kış ve merkeze düşen 91 santimetre kar miktarının son 26 yılın en çok yağışı olduğunu belirtti.


Açıklamalarda bulunan Milletvekili Abdulahat Arvas, Meteoroloji Bölge Müdürlüğünden aldıkları verilere göre Ferit Melen Havalimanı İstasyonunda yapılan otomatik ölçümler neticesinde bu yıl yaşanan kış ve merkeze düşen 91 santimetre kar miktarının son 26 yılın en çok yağışı olduğunu belirtti. Arvas, "Hatırlayanlar bilir, bundan tam 26 yıl önce 1994 yılının Aralık ayında 120 santimetre kar yağmış, yine zor günler yaşanmıştı. Van'da birçoğumuzun daha önceki yıllardaki yoğun kar yağışı nedeniyle yaşadığı olaylar hafızalarımızda saklıdır. Mutlaka herkesin birbirine anlatabileceği bir kar hikayesi vardır. Yine 1968 yılının Ocak ayında 106 santimetre kar yağdığı meteorolojinin resmi kayıtlarda mevcuttur. Son 52 yıl içinde yaşadığımız üçüncü büyük kar yağışının neden olduğu olumsuzluklar, kırsalda yaklaşık 2 metreyi bulan kar kalınlığının neden olduğu afetler, çığın bizden aldığı canlar bu kış canımızı acıttı. Yerleşim yerlerinde yoğun kar yağışı genel hayatı etkilediği gibi alışageldiğimiz aktiviteleri kısıtlamakta ve günlük ihtiyaçlarımızı temin etmeyi de zorlaştırmaktadır. Van Valiliği tarafından kurulan 'Kriz Merkezi' tarafından il ve ilçelerden gelen talep ve ihbarlar değerlendirilerek anında müdahale ediliyor. Kriz merkezi bünyesinde bulunan kurumlar 24 saat esaslı çalışmaktadır. Milletvekilleri olarak bizlere ve danışmalarımıza ulaşan notlar da yetkililere bildirilmekte olup vatandaşlarımıza yardım edilmektedir. Aralıksız devam eden kar bu yıl Van'da doğal bir afete dönüştü diyebiliriz. İl, ilçe ve mahalleleri etkisi altına alan yoğun kar yağışı nedeniyle eğitim, sağlık, ulaşım, trafik, çalışma hayatı konusunda sıkıntılar oldu. Şehir ticareti bundan olumsuz etkilendi. Esnaflarımız zor günler yaşadı. Ekonomik olarak yoğun kar yağışının belediyelere ağır bir maliyeti oluyor. Genel hayatımızı geçici olarak etkileyen bütün bu olumsuzlukların yanında mutlaka kar yağışının da faydaları vardır. İnsan hayatını çevreleyen 3 ana unsur vardır. Bu temel unsurları, hava, su ve toprak oluşturmaktadır. Kar yağışının bu temel unsurlara faydası büyüktür. Malumunuz kar yağışı havanın temizlenmesine neden olur. Ayrıca, yağan kar zamanla eriyerek baraj ve göllerin dolmasını da sağlar. Bunların dışında kar örtüsü, hastalıkların yayılmasını durdurup bitkilerin hastalık ve zararlılara karşı mukavemetini artırmaktadır. Kar ve kuvvetli rüzgarlarla birlikte dondurucu hava şartları sonrasında buzlanma ve don olayları meydana gelmektedir. Meteorolojik olaylar; yollar, caddeler, ağaçlar, binalar üzerinde buz tabakası oluşturmaktadır. Kar ve buzlanma dolayısıyla araç kullanmak ve yürümek oldukça zorlaşır ve kaza riski artar. Vatandaşlarımız bu konuda dikkatli olmalıdır" dedi. - VAN

Abdulahat Arvas, Milletvekili, AK Parti, Van, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 01:42 Kaynak: İHA
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