AK Parti'li Ataş: "2023'te yapılacak seçimlerde milletimiz bir kez daha zaferle tanışacak" - Son Dakika

AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Ataş, "İnanıyorum ki 2023'te yapılacak seçimlerde milletimiz bir kez daha zaferle tanışacak ve Sayın Cumhurbaşkanı'mızı Başkan olarak yeniden Türkiye'nin gelecek 100 yılını şekillendirecek en önemli seçimde başarıya bir kez daha imza atacaktır." dedi.

Ataş, Yüreğir Kültür Merkezi'nde düzenlenen ve iki gün sürecek AK Parti Teşkilat Akademisi Adana Eğitim Programı'ndaki konuşmasının ardından AA muhabirine açıklamada bulundu.

AK Parti Adana İl Başkanı Mehmet Ay ve ekibini tebrik eden Ataş, "Adana'da teşkilatımız dimdik ve dinamik bir şekilde ayakta, tüm birimleriyle 2023'e hazırlıklarını en dinamik şekilde yürüten bir teşkilat olduğuna şahit oldum, müşahede ettim. Bundan dolayı hem il başkanımızı hem de ekibini kutluyorum, tebrik ediyorum. İnanıyorum ki 2023'te yapılacak seçimlerde milletimiz bir kez daha zaferle tanışacak ve Sayın Cumhurbaşkanı'mızı Başkan olarak yeniden Türkiye'nin gelecek 100 yılını şekillendirecek en önemli seçimde başarıya bir kez daha imza atacaktır." diye konuştu.

Ataş, bu heyecan ve motivasyonla Türkiye genelinde çalıştıklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Her ne kadar tüm emperyal güçler Türkiye'nin önünü kesmeye ve Sayın Cumhurbaşkanı'mızı kendi ifadeleriyle iktidardan indirmek için mücadele etseler de bugüne kadar yaptıkları mücadelelerde, planlarda, sinsi hesaplarda milletimiz onların hesaplarını nasıl boşa çıkardıysa, 2023'e giden bu yolculukta da o sinsi planlarını bir kez daha boşa çıkaracaktır diye temenni ediyorum. Tüm Türkiye'de, 197 bin sandığımızda azim ve gayrette çalışıyoruz, planlarımızı buna göre yapıyoruz. İnşallah milletimizi yeni zaferlerle tanıştırmanın gayreti içerisinde olacağız."