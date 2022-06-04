AK Parti'li Ateş'ten Dünya Çevre Günü açıklaması - Son Dakika
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AK Parti'li Ateş'ten Dünya Çevre Günü açıklaması

04.06.2022 15:00
AK Parti'li Ateş'ten Dünya Çevre Günü açıklaması

AK Parti Osmaniye Gençlik Kolları yönetim kurulu üyesi İrem Nur Ateş, 5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla açıklama yaptı.

AK Parti Osmaniye Gençlik Kolları yönetim kurulu üyesi İrem Nur Ateş, 5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla açıklama yaptı.

Ateş, parti binasında, AK Parti'nin iktidara geldiğinden bu yana çevreye bütüncül bir bakış açısıyla yaklaştığını belirtti.

AK Parti belediyeciliği ile tanışan şehirlerde çöp, çamur, çukur, bataklığa dönmüş su kaynakları, hava kirliliğinden nefes alınamayan şehir manzaralarının tarihe kavuştuğunu aktaran Ateş, şunları kaydetti:

"Dünya genelinde orman varlığı her geçen gün azalırken, Türkiye olarak orman varlığını arttıran nadir ülkelerden biri olduk. 20 yılda 2 milyon hektarın üzerinde bir artışla en çok ağaçlandırma yapan ülkeler sıralamasında Avrupa'da 1. dünyada 4. sıraya yerleştik. Osmaniye'mize 150 dönüm arazi üzerine kurulu Millet Bahçesi, 5 atık su arıtma tesisi, 5 kilometre bisiklet yolu kazandırdık, şehrimizin yenilenebilir enerji kurulu güç kapasitesini 780 megavata çıkardık. Bizim için çevreci olmak, ülkemizin dört bir yanını milyarlarca fidanla buluşturmaktır. Bizim için çevreci olmak vatandaşlarımızın doğayla iç içe vakit geçirmesini sağlayacak millet bahçelerini hizmete sunmaktır."

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Kaynak: AA

Dünya Çevre Günü, Osmaniye, AK Parti, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel AK Parti'li Ateş'ten Dünya Çevre Günü açıklaması - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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