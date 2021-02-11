AK Parti'li Avcı, bilişim teknolojileri bağımlılığı ile ilgili tedbirlerin bir an önce hayata geçirilmesini istedi Açıklaması - Son Dakika

AK Parti'li Avcı, bilişim teknolojileri bağımlılığı ile ilgili tedbirlerin bir an önce hayata geçirilmesini istedi Açıklaması

11.02.2021 13:45
AK Parti'li Avcı, bilişim teknolojileri bağımlılığı ile ilgili tedbirlerin bir an önce hayata geçirilmesini istedi Açıklaması, System.String[]

TBMM Bilişim Teknolojileri Bağımlılığını Araştırma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Eskişehir Milletvekili Nabi Avcı, Kovid-19 sürecinde artan dijital bağımlılığa dikkati çekerek "Raporumuzda öngördüğümüz tedbirler şüphesiz, hala geçerliliğini koruyor.

TBMM Bilişim Teknolojileri Bağımlılığını Araştırma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Eskişehir Milletvekili Nabi Avcı, Kovid-19 sürecinde artan dijital bağımlılığa dikkati çekerek "Raporumuzda öngördüğümüz tedbirler şüphesiz, hala geçerliliğini koruyor. Hatta bu yaşadığımız tecrübe de gösteriyor ki bu tedbirlerin bir an önce hayata geçirilmesi, bundan sonra salgın sonrası dönemde ayrıca büyük ve hayati önem taşıyor." dedi.

Avcı, komisyon üyesi milletvekilleriyle Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, bilişim teknolojileri bağımlılığının etkilerinin incelenerek olası zararlarının bertaraf edilmesi ve bu teknolojilerin kontrollü kullanımının sağlanması için yapılması gerekenlerin saptanması amacıyla kurulan Meclis araştırması komisyon raporunun bugün TBMM Genel Kurulunda görüşüleceğini bildirdi.

Komisyonun, AK Parti, CHP, MHP, HDP ve İYİ Parti'nin önergelerinin 21 Şubat 2019'da Meclis Genel Kurulunda kabul edilmesiyle kurulduğunu dile getiren Avcı, 12 üyeden oluşan komisyonun 8 Mayıs 2019'da başladığı çalışmalarını, 21 Kasım 2019'da tamamladığını ifade etti.

Düzenledikleri 13 toplantıda ilgili bakanlıklardan, kamu kurumlarından, STK'lerden ve üniversitelerden görüşlerin alındığını belirten Avcı, geniş kapsamlı yapılan son toplantıda ise teknoloji bağımlılığını ve çözüm önerilerini detaylarıyla ele aldıklarını belirtti.

Komisyon raporunun 21 Mayıs 2020'de TBMM Başkanlığına arz edildiğini söyleyen Avcı, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Bu komisyon raporu 3 bölüm halinde düzenlendi. Birinci bölümde teknoloji bağımlılığının tanımı, yaygınlığı, belirtileri, sebepleri, dünya ve Türkiye'deki genel durumu ile tedavi yöntemlerine yer verildi. İkinci bölümde kamu ve STK'lerin teknoloji bağımlılığı kapsamında yürüttükleri mücadele faaliyetlerine yer verildi. Üçüncü bölümde teknoloji bağımlılığının önlenmesine yönelik tedbirlere ilişkin çözüm önerilerine ve ayrıntılı bir uygulama takvimine yer verildi. Elimizdeki rapor, gerçekten bu alanda yapılan çalışmaların derli toplu bir özeti niteliğindedir. Raporumuzun basım aşamasında bütün dünyada etkili olan Kovid-19 pandemisi, 11 Mart 2020 itibarıyla ülkemizi de etkisi altına aldı. O tarihten sonra biz bu komisyon raporunda ne yapılmaması gerekir dediysek, özellikle çocuklar, gençler ve yetişkinler için ne tür öneriler geliştirdiysek, maalesef bu öneriler salgın koşullarında uygulanamaz hatta kısıtlanarak gündemimize geldi. Dolayısıyla bu Kovid-19 virüsü ile komisyonumuz arasında ayrıca bir özel ilişki oluştu.

Raporumuzda öngördüğümüz tedbirler şüphesiz, hala geçerliliğini koruyor. Hatta bu yaşadığımız tecrübe de gösteriyor ki bu tedbirlerin bir an önce hayata geçirilmesi, bundan sonra salgın sonrası dönemde ayrıca büyük ve hayati önem taşıyor. Bu raporumuzun, yine Meclisimizde kurulan Dijital Mecralar Komisyonu tarafından bu raporumuzun dikkate alınması ve salgın sonrası koşullarda buradaki önerilerin hangilerinin, hangi ölçekte uygulanabileceği, hangilerinin ise yeni koşullarda nasıl bir revizyona tabi tutulması gerektiğini çalışmak görevi de Dijital Mecralar Komisyonumuza düşmektedir. Rapora emek veren komisyon üyeleri ve uzmanlar olarak ümit ediyoruz ki önümüzdeki dönemde bu yaşadığımız tecrübeler de dikkate alınarak çok daha güncellenmiş ve yeni koşullarda uygulanabilirliği olan tedbirler konusunda yeni çalışmalar yapılacaktır."

Komisyon raporunun, "bu alanda söylenmesi gereken son sözü söyleyen bir rapor" olmadığını vurgulayan Avcı, raporun, bundan sonra yapılacak çalışmalara yol göstereceğini ve alt yapı oluşturacağını kaydetti.

Avcı, komisyon çalışmalarının Mecliste grubu bulunan bütün siyasi parti temsilcilerinin katılımıyla uyumlu bir şekilde yürüdüğünü dile getirerek komisyon üyelerine teşekkür etti.

Kurumlar arasındaki iletişimin artırılması gerektiğini dile getiren Avcı, şunları kaydetti:

"Komisyon çalışmalarının en önemli katkılardan biri de teknoloji bağımlılığıyla mücadele alanında çalışan üniversitelerimizin, STK'lerimizin, kamu kurumlarımızın, yerel yönetimlerimizin neler yaptıklarını birbirlerine duyurabilecekleri bir ortam oluşturmak olmuştur. O bakımdan komisyon çalışmalarımız ayrıca çok verimli geçmiştir. Karşılıklı bilgilendirme çabalarının salgın sonrası koşullarda daha artırılarak sürdürülmesinin çok yerinde olacağını söylemek istiyorum."

AK Parti, Bilişim, Türkiye, TBMM, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika AK Parti'li Avcı, bilişim teknolojileri bağımlılığı ile ilgili tedbirlerin bir an önce hayata geçirilmesini istedi Açıklaması - Son Dakika


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