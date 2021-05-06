AK Parti'li Avcı ve Günay salgın döneminde sağlanan devlet desteklerini anlattı - Son Dakika

AK Parti'li Avcı ve Günay salgın döneminde sağlanan devlet desteklerini anlattı

06.05.2021 16:41
AK Parti'li Avcı ve Günay salgın döneminde sağlanan devlet desteklerini anlattı, System.String[]

AK Parti Eskişehir Milletvekilleri Nabi Avcı ve Emine Nur Günay, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını döneminde yapılan devlet desteklerine ilişkin açıklamalarda bulundular.

AK Parti Eskişehir Milletvekilleri Nabi Avcı ve Emine Nur Günay, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını döneminde yapılan devlet desteklerine ilişkin açıklamalarda bulundular.

Avcı, yaptığı yazılı açıklamada, 133 meslek kolunda 3 ay süreyle aylık 1000 lira olarak sağlanan "Gelir Kaybı Desteği"nden 23 Nisan itibarıyla 1 milyon 33 bin 589 kişi yararlandığını belirterek, bu kapsamda yapılan ödeme tutarının 3 milyar liraya ulaştığını bildirdi.

"Gelir Kaybı Desteği"ne ilişkin şartlara haiz, iş yerleri kira olan 160 bin 65 kişiye 3 ay süreyle büyükşehirlerde aylık 750 lira, diğer şehirlerde aylık 500 lira olmak üzere toplam 250 milyon 518 bin 870 lira kira desteği sağlandığını aktaran Avcı, şöyle devam etti:

"Ciro Kaybı Desteği kapsamında da yiyecek ve içecek sektöründe faaliyet gösteren 6 bin 798 işletmeye verilen destek tutarı 15 Nisan itibarıyla 73 milyon 297 bin 105 lira olarak kayıtlara geçti. Bu zor dönemde bir can suyu olmasını diliyoruz. Türkiye geneli toplamı 1 Mart 2021 tarihi itibarıyla son paylaşılan veriye göre sosyal koruma kalkanı kapsamında 60 milyar 38 milyon 892 bin lira destek verildi. Eskişehir için genel toplamı ise 601 milyon 498 bin lira oldu. Sosyal hizmetlerde aile bütünlüğünü önceleyerek çocuklarımızın aileleri yanında toplumsal hayata katılım sağlayan sağlıklı bireyler olarak yetişmelerini istiyoruz. SED hizmeti kapsamında binlerce çocuğumuz kendi ailesinin yanında başta ekonomik açıdan olmak üzere destekleyici hizmetlerimizden faydalanıyor. Ramazan Bayramı öncesinde hesaplara yatırılacak 139 bin çocuğumuz için 159 milyon lira ödeme yapılacak.'"

Avcı, Kovid-19 salgınıyla mücadelede aşının önemli olduğuna değinerek, "Bu kapanma döneminde devlet desteklerimiz devam ederken, bir yandan da aşının yaygınlaşması için çaba harcanıyor. Lütfen sırası gelen herkes aşısını yaptırsın. Bu hem bireysel hem de toplumsal sorumluluğumuz. Bu kapanma döneminin sağlıkla sona ermesini ve en kısa zamanda herkesin faaliyetlerine geri dönmesini temenni ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Günay: "Temennimiz en kısa sürede bu zor dönemin geçmesidir"

Milletvekili Emine Nur Günay ise sağlığın ve hayatın ilk sırada gözetildiği bu dönemde en çok ülkelerin ekonomilerinin etkilendiğine değinerek, devletin bu konuda vatandaşın yanında olduğunu vurguladı.

Salgının olumsuz etkilerini en aza indirmek adına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla sağlık, ekonomik ve sosyal alanda desteklerin devam ettiğini anımsatan Günay, şunları belirtti:

"Temennimiz en kısa sürede bu zor dönemin geçmesi ve vatandaşlarımızın normal düzenlerine dönmesi. Nakit akışları olumsuz etkilenen ticaret erbabına geri ödeme kolaylığı sağlanırken, söz konusu yapılandırma imkanından yaklaşık 30 bin esnaf ve sanatkar yararlandı. Bu kapsamda yapılandırılan toplam tutar ise 650 milyon lirayı buldu. 1 Ocak-31 Aralık 2020 döneminde 984 bin 937 esnaf ve sanatkara toplam 42,6 milyar lira Hazine faiz destekli kredi kullandırıldı. Söz konusu verilere dahil olmak üzere, salgının Türkiye'de ilk ortaya çıktığı 11 Mart 2020-5 Şubat 2021 döneminde 760 bin 71 esnaf ve sanatkara ise Esnaf Destek Paketi çerçevesinde Hazine faiz destekli ve uygun geri ödeme koşullarına haiz yeni işletme kredisi desteği verilirken, bu kapsamda 18,8 milyar lira kredi kullandırıldı."

Günay, 24 Mart 2020 tarihli Cumhurbaşkanı Kararı ile 456 bin 238 esnaf ve sanatkarın Halkbank'a olan ve 1 Nisan-30 Haziran 2020 döneminde vadesi dolacak toplam 3 milyar 397 milyon lira kredi geri ödemesinin 3 aylığına ertelendiğini hatırlattı.

22 Temmuz 2020 tarihli Cumhurbaşkanı Kararı ile 371 bin 858 esnaf ve sanatkarın Halkbank'a olan ve 1 Temmuz-30 Eylül 2020 döneminde vadesi dolacak toplam 2 milyar 286 milyon lira kredi geri ödemesi için de 3 aylık erteleme imkanı sağlandığını belirten Günay, şöyle devam etti:

"3 Şubat 2021 tarihli Cumhurbaşkanı Kararı ile esnaf ve sanatkarların Halkbank'a olan ve 1 Ocak 2021-30 Haziran 2021 döneminde vadesi dolacak kredi geri ödemeleri için de 6 aylık erteleme imkanı getirilirken, söz konusu erteleme programı neticesinde yaklaşık 1 milyon 161 bin esnaf ve sanatkarın toplam 11,9 milyar lira tutarındaki kredi geri ödemesinin ötelenmesi öngörülüyor. Tam kapanma döneminde devletin yine kapsamlı bir programıyla vatandaşın yanında oldu. Program, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarınca, salgın nedeniyle dönemsel ihtiyaç sahibi olduğu değerlendirilen hanelere yönelik olarak ve ayrıca başvuruya gerek olmaksızın gerçekleştirilecek. 2 milyonun üzerinde ihtiyaç sahibi haneye 'Tam Kapanma Sosyal Yardım Programı' ile 1100 lira tutarında nakdi destek sağlayacağız."???????

Eskişehir, AK Parti, Kredi, Esnaf, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel AK Parti'li Avcı ve Günay salgın döneminde sağlanan devlet desteklerini anlattı - Son Dakika


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