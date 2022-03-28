AK Parti'li Avcı ve Günay ulaşımla ilgili bilgilendirmede bulundu - Son Dakika

AK Parti Eskişehir Milletvekili Nabi Avcı, kentteki Hasan Polatkan Havalimanı ile ilgili görüşmelerinin sürdüğünü bildirdi.

Avcı ile AK Parti Eskişehir Milletvekili Emine Nur Günay ve İl Başkanı Zihni Çalışkan, AK Parti Eskişehir İl Başkanlığı'nda düzenlenen basın toplantısında kentin hava, kara ve demir yolu ulaşımı konularında bilgilendirmede bulundu.

Hasan Polatkan Havalimanı ile ilgili durumun kendilerine ulaşmasının ardından Günay, Çalışkan ve AK Parti MKYK Üyesi Burhan Sakallı ile gerekli girişimlerde bulunduklarını söyledi.

Kütahya'daki Zafer Havalimanı ile Hasan Polatkan Havalimanı'nın faaliyette olduğunu belirten Avcı, şu ifadeleri kullandı:

"Özellikle Avrupa'dan, Brüksel'den gelen yolcu ve dolayısıyla seyahat acenteleri tercihlerini Hasan Polatkan'dan yana kullandılar. Niye? Çünkü Eskişehir'de çok ciddi bir Emirdağlı nüfusu var. Avrupa'dan gelen Emirdağlılar öncelikli olarak Eskişehir'e geliyorlar. Eskişehir havaalanına değil Eskişehir'e geliyorlar. Eskişehir'de evleri, yakınları var. Eskişehir'de bir Emirdağ var. Zafer Havaalanı'ndan çeşitli ulaşım sorunları yaşanıyor onların açısından. Afyonkarahisar'a da Kütahya'ya da gidecek olsa Eskişehir'e de gelecek olsa, Eskişehir'deki gibi gidecekleri yerlere rahat ulaşamıyorlar."

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile konuyu yeniden görüşeceklerini dile getiren Avcı, "Toplantıya, AK Parti Eskişehir milletvekilleri, İl Başkanımız ve MHP Eskişehir Milletvekili Metin Nurullah Sazak katılacak. Bir çözüm üreteceğiz." dedi.

"Sarıcakaya ve Alpu kara yolunun 2022 yılının sonunda tamamen bitirilmesi hedefimiz"

Milletvekili Emine Nur Günay ise kara yolları ile ilgili çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Ocak 2018'den bu yana yetkililerle bakan ve yardımcıları ile sürekli iletişim halinde olduklarını bildiren Günay, şunları aktardı:

"Sarıcakaya ve Alpu kara yolunun 2022 yılının sonunda tamamen bitirilmesi hedefimiz. Alpu- Mihalıççık kara yolu yatırım programına alındı, ihalesine çıkılacak. Projesi hazır. Yakından takip ediyoruz. Eskişehir- Seyitgazi Kırka yolunda da geçen yıl 12 Ekim tarihine kadar henüz bir şey yapılmamıştı. Görüşmeler sonucunda, Karayolları Genel Müdürü tarafından talimat verildi. 'Yıl sonuna kadar projelendirmesi bitecek ve yatırım programına teklif edilecek' dedi. Dediğini yaptı, projelendirdi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına teklif ettiler yatırım programına alınması için. Strateji Başkanlığında şu an. 2022 yatırım programına aldırmak için çaba göstereceğiz. Takip ediyoruz. Kırka yolunun da projesi bitmiş durumda."

Ulusal Raylı Sistemler Araştırma ve Test Merkezi Projesi

AK Parti İl Başkanı Zihni Çalışkan da Ulusal Raylı Sistemler Araştırma ve Test Merkezi (URAYSİM) Projesi'nin geleceğe vizyon katacak bir çalışma olduğunu vurguladı.

Tüm kurumlardan görüşler alınmak üzere URAYSİM'in ilerletildiğine değinen Çalışkan, şunları kaydetti:

"Bölüm bölüm hayata geçmeye başladı. Birtakım test merkezlerinin yapıldığı kısım bitti. Rayların döşeneceği kısımda Büyükşehir Belediyesi ve Alpu Belediyesi dava açtı. Bunun dışında vatandaşlardan tarafından dava açan olmadı. Büyük bir kısmı kendi rızasıyla Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına devretti. Proje, vatandaşların arazilerine zarar vermemek kaydıyla yapıldı. URAYSİM bir vizyon projesi. 1900'lü yılların başından itibaren birikiminin değerlendirilmesi. İhraca yönelik yatırımcı kuruluşlar için bir cazibe merkezi. Eskişehir, raylı sistemlerin hem hızlı tren hem de konvansiyonel hat anlamında kesişim noktası. Bu anlamda çok ciddi bir bilgi birikimi var, işçi altyapısı var. Yatırımcı kurumlar için cazibe merkezi. Bu cazibeyi artırmak adına da URAYSİM projesi hayata geçiriliyor."

Sadece raylarda hız testi değil, kapıların açılıp kapanması, koltukların, tekerleklerin dayanıklılığı dahil olmak üzere sadece ray üzerinde değil rayın dışında mevcut yapılan idari binaların içindeki hangarlarda da testlerin uygulanacağını anlatan Çalışkan, "Merkez, bugün itibarıyla gerek Türkiye'den gerekse Avrupa'dan birçok kurum raylı sistemlere ilişkin testlerini Çekya'da yaptırıyor. Milyonlarca avroluk değer ticari anlamda Çekya'ya akıyor. Erciyas Holding tarafından kurulacak vagon fabrikası ve URAYSİM bu şehrin önünü açmak, istihdama katkı sağlamak adına. Bunun yapılacağına inanıyoruz. Bu şekilde çaba sarf ediyoruz." diye konuştu.