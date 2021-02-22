AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir Açıklaması - Son Dakika

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, "Millet, Özlem Zengin'in arkasında duruyor ve ona sahip çıkıyor. Özlem Zengin'in duruşu, muhalefete karşı bilgi, birikimi bazılarını çıldırtıyor. Karşılarında dişli bir rakip görenler iftiraya devam ediyor" dedi.

AK Parti Erzurum Milletvekili Aydemir, TBMM'de basın toplantısı düzenledi. Aydemir, AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin'e sosyal medya üzerinden yapılan saldırıya ilişkin olarak, "Sosyal medyada 'düşük' bir ismin Zengin'e yönelik ağza alınmayacak bir yakıştırma yaptı. Millet, Özlem Zengin'in arkasında duruyor ve ona sahip çıkıyor. Özlem Zengin'in duruşu, muhalefete karşı bilgi, birikimi bazılarını çıldırtıyor. Karşılarında dişli bir rakip görenlerin iftiraya devam ediyor. Sayın Zengin'in arkasında olduğumuzu, düşüncelerini bütünüyle sahiplendiğimizi, devlete iftira atma yaklaşımında bulunanları da kınadığımızı ifade etmek istiyoruz" dedi.

Aydemir, eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın milletin yüz akı bir isim olduğunu ifade ederek, "Genç yaşına rağmen donanımıyla birikimiyle, özellikle de yiğitçe duruşuyla Plan ve Bütçe Komisyonu zemininde muhalefeti susturan, dut yemiş bülbüle döndüren bir isimdir. Bunu her vesile, her yerde söyledik biz. Merkez Bankası rezervleri dolayısıyla Berat Albayrak'a bir saldırı var. Bakanımız milli ve yerlidir. IMF'ye kapıları kapattığı için hedef tahtasına kondu. Şunu herkes bilsin; Berat Bey milletin yüreğindedir. Kim ne derse desin, kimin ne dedikodusu olursa olsun" ifadelerini kullandı. - ANKARA