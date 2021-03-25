AK Parti'li Aydemir, AK Parti'nin 7. Olağan Kongresi'nin büyük bir coşku ile tamamlandığını belirtti - Son Dakika

AK Parti'li Aydemir, AK Parti'nin 7. Olağan Kongresi'nin büyük bir coşku ile tamamlandığını belirtti

25.03.2021 15:57
AK Parti'li Aydemir, AK Parti'nin 7. Olağan Kongresi'nin büyük bir coşku ile tamamlandığını belirtti, System.String[]

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde gerçekleştirilen AK Parti 7. Olağan Kongresi'nin büyük bir coşku ile tamamlandığını ifade etti.

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde gerçekleştirilen AK Parti 7. Olağan Kongresi'nin büyük bir coşku ile tamamlandığını ifade etti.

Aydemir, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, kongrede Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2023'e dönük, çok özel mesajlar verdiğini belirterek kongresinin büyük bir coşku ile tamamlandığını söyledi.

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) üyeliklerine özel isimlerin seçildiğini dile getiren Aydemir, "Seçilen kardeşlerimizin her biri çok nadide isimler. Vatan, millet hassasiyeti taşıyan isimlerdir. Her birine ayrı ayrı başarılar diliyorum. Başka siyasi adresler, başka siyasi kulvarlar bizlere baksınlar ki AK Parti'nin 2001 yılından buyana yürüyüşünü taklit etsinler. Böyle olursa onların da vatanımıza, milletimize katkıları olur." diye konuştu.

Aydemir, kongreye katılımın yoğun olduğunu, pandemi şartları neyi gerektiriyorsa o yönde hareket edildiğini dile getirerek Kovid-19 salgını ile ilgili hassasiyetin asla geri planda bırakılmadığını vurguladı.

İbrahim Aydemir, ayrıca Büyük Birlik Partisi (BBP) Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nu vefatının 12'nci yılında andı. Vatanseverliği, yüreğine bu yüksek duyguyu koymanın ne olduğunu Muhsin Yazıcıoğlu'nun şahsında herkesin gördüğünün altını çizen Aydemir, "Muhsin Yazıcıoğlu, herkesin yüreğinde özel yer edenmiş bir isimdi. Bunu vefatının ardından çok daha net gördük. Bu hal her geçen yıl çok daha aşikar oluyor. Dolayısıyla buradan da bir örnek almak lazım. Muhsin Yazıcıoğlu ve onu ifade eden dava, ilanihaye yaşayacaktır. Kendisine Cenabıallah'tan rahmet diliyorum." dedi.

Recep Tayyip Erdoğan, İbrahim Aydemir, AK Parti, Erzurum, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika AK Parti'li Aydemir, AK Parti'nin 7. Olağan Kongresi'nin büyük bir coşku ile tamamlandığını belirtti - Son Dakika


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