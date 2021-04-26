AK Parti'li Aydemir: "Amerika dönsün aynaya baksın, orada soykırımı görür" - Son Dakika

AK Parti'li Aydemir: "Amerika dönsün aynaya baksın, orada soykırımı görür"

26.04.2021 14:17
AK Parti'li Aydemir:

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915 olaylarına ilişkin açıklamasına tepki göstererek "Amerika dönsün aynaya baksın, orada soykırımı görür.

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915 olaylarına ilişkin açıklamasına tepki göstererek "Amerika dönsün aynaya baksın, orada soykırımı görür." dedi.

Aydemir, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, ABD Başkanı Biden'ın 1915 olaylarıyla ilgili açıklamasının Türk milletinde nefret uyandırdığını, asil bir millete büyük haksızlık yapıldığını ifade etti.

"Bu bir bühtandır, iftiradır." diyen Aydemir, ABD'nin bugüne kadar neyi söylemişse hepsinde haksız çıktığını, nereye girdiyse, oraya huzursuzluk getirdiğini söyledi.

Bunları, Ermeni mezalimine uğramış, çok sayıda büyüğünü kaybetmiş biri olarak söylediğini dile getiren Aydemir, "Tarihi hakikatleri yok ederseniz ilahi düzlemde ayakta kalmanız mümkün olmaz." diye konuştu.

Aydemir, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ermeniler sözde soykırımı Kürtlerin yaptığını söylüyor. Sözde Kürtlerin hakkını savunduğunu iddia eden HDP, 'soykırım yaşanmıştır' diyor. HDP, vicdansızca Kürtlere iftirada bulunuyor. CHP, HDP'yi kınamıyor. İYİ Parti Genel Başkanı ağzını açmıyor. Böyle bir şey olur mu? Muhalefetin ikircikli ağzına tepki koyuyoruz.

Bir taraftan Biden'ın açıklamalarına tepki göstereceksiniz ama hemen ardından parantez açıp Türk dış politikasını eleştireceksiniz? Türkiye, dış politikada nerede yanlış yapmıştır? Dış politikada bir Türk duruşu gerçekleştirdik.

Amerika aynaya dönsün baksın, orada soykırımı görür. Kısa tarihlerinde bile insanlığa karşı işledikleri binlerce suçlar var. Bizim ise binlerce yıllık tarihimizde, bulunduğumuz yerde huzur var. Biden gelsin Erzurum'a, onlarca toplu mezar çıktı. Bir tane Ermenilere ait toplu mezar yok."

Bir gazetecinin, "Eski Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın başdanışmanının, eşinin firmasının ürettiği dezenfektanların bayiliğini yapmasına ilişkin haber var. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusuna, "Biz helal ve haram kavramlarını hayatımızın orijin noktasına koymuş bir partiyiz. Varsa bir haksızlık, bunlar hukuk, mahkemeler nezdinde aşikar edilir, hesabı görülür. İddialar ve ifadeler üzerine burada kayıt düşmeyiz." karşılığını verdi.

Amerika Birleşik Devletleri, AK Parti, Erzurum, Türk, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika AK Parti'li Aydemir: 'Amerika dönsün aynaya baksın, orada soykırımı görür' - Son Dakika


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