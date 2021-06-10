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AK Parti'li Aydemir, araştırma görevlisi Neşe Nur Akkaya'ya yapılan saldırıyı kınadı - Son Dakika

AK Parti'li Aydemir, araştırma görevlisi Neşe Nur Akkaya'ya yapılan saldırıyı kınadı

10.06.2021 15:22
AK Parti'li Aydemir, araştırma görevlisi Neşe Nur Akkaya'ya yapılan saldırıyı kınadı, System.String[]

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, başörtüsünden dolayı saldırıya maruz kalan akademisyen Neşe Nur Akkaya'ya yönelik saldırıyı kınadığını bildirdi.

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, başörtüsünden dolayı saldırıya maruz kalan akademisyen Neşe Nur Akkaya'ya yönelik saldırıyı kınadığını bildirdi.

Aydemir, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, "Sosyal mecra çıktıktan sonra gazeteciliğin de lezzeti kaçtı. Önüne gelen 'gazeteciyim' diyor. Bizim meşhur 5N-1K berhava olmuş durumda." dedi.

Kullanmadığı bir kavram üzerinden "gazeteciyim" diyenlerin, kendisini sosyal medyada linç ettirme pozisyonuna getirdiğini anlatan Aydemir, "Ben basın toplantısında şunun altını çizdim; CHP demek hizmetsizlik demek. CHP demek eserlerin üstünü örtmek demek. Bunun son yansıması İstanbul. Gelir gelmez temel atmama törenleri yapıldı. Böyle bir garabet olur mu? O törenlerden sonra çıkan rezalet, pislik, Marmara'daki rezil hal orta yerde ben, buna vurgu yaptım. Müsilaj kavramını hiç kullanmadım. Ama işlerine öyle geldiği için ve edepsizliği öne aldıkları için iftirayla yönelme bunların işi oldu. İşi ta nereye kadar götürdüler, Kemal Kılıçdaroğlu'na." diye konuştu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun sosyal medya hesabından kendisine yönelik mesaj paylaştığını hatırlatan Aydemir, "İnsan bir defa milletvekili basın toplantısında ne söylemiş diye bakmaz mı? Dinlemez mi? Video yayınlamış. Sadece o videoyu dinleseler, 'Bu milletvekili hiç bundan bahsetmemiş' derler. Ama işlerine öyle geliyor. Yalan ve iftira bunların işi. Dedikodu, başka bir şey yok. Daha sonra suç örgütlerinden medet umar hale geldiler. Terör örgütlerinden medet umar hale geldiler." değerlendirmesinde bulundu.

Kılıçdaroğlu, Twitter üzerinden, Aydemir'in basın açıklaması videosunu paylaşarak, "Hayret 'sebebi Kılıçdaroğlu'dur' dememiş. Bugünkü talihli partimiz" ifadelerini kullanmıştı.

Gazetecilere "Mesleğimizi zedelemeye çalışan, bu meslek üzerinden terörize bir zemin oluşturmaya çalışanlara hepimizin tepki vermesi lazım" diye seslenen Aydemir, "Yol haritalarını iftira, dedikodu oluşturuyor, bunların. Bunu da söyleyince zorlarına gidiyor." şeklinde konuştu.

Aydemir, "Televizyona çıkmış daha önce milletvekilliği yapmış bir adam, aklımdan geçmeyen bir şeyi benim adıma söylüyor. Böylesine haddi aşmış bir hal var." dedi.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun 2009 yılında yap-işlet-devret modeline methiyeler düzdüğünü ifade eden Aydemir, "Şimdi o model üzerinden bize iftiralarla yöneliyor. Biz, bunu gösteriyoruz ama sıkılma, utanma yok. Bunların hali bu. Sermayeleri kızarmaz bir yüz bunların." diye konuştu.

Akademisyen Neşe Nur Akkaya'nın Nişantaşı'nda başörtüsünden dolayı saldırıya maruz kalmasını değerlendiren Aydemir, "Rapor aldı hanım kızımız. Bu akademisyen, tahammülsüzlük nerede görüyor musunuz? Başörtülü kardeşlerime burada bir not düşüyorum; Lütfen akıllı, uyanık olalım. Bu kazanımlar bütün bir toplumun kazanımı. Sadece başörtülülerin değil, başörtüsüzlerin de huzur üzere yaşaması için geliştirilmiş, ortaya konmuş kazanımlar." yorumunu yaptı.

Saldırıyı kınadığını ve lanetlediğini ifade eden Aydemir, "Biz, AK kadro olarak müteyakkız haldeyiz. Bunlara fırsat vermeyeceğiz ama milletimiz de bilsin, görsün bunları. Bunların işi gücü iftira, işi gücü Müslüman'a hayat hakkı tanımamak." dedi.

"Ülkemiz, zor şartlara rağmen ihracatta rekorlar kırıyor"

AK Parti Karabük Milletvekili Niyazi Güneş de aynı zamanda TBMM Türkiye- Burkina Faso Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı olarak, Burkina Faso'nun Sahel bölgesindeki Yaghga köyüne düzenlenen terör saldırısında yaşamını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara şifa diledi.

Güneş, dost ve kardeş ülke olan Burkina Faso'nun acısını derinden paylaştığını ve yaşanan terör saldırısını lanetlediğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki AK Parti iktidarlarında Karabük'e yapılan yatırımları anlatan Güneş, "Ülkemiz, pandemi şartlarına rağmen var gücüyle üretiyor ve zor şartlara rağmen ihracatta rekorlar kırıyor. Karabük, bu rekorları kıran şehirlerden oldu." diye konuştu.

AK Parti Niğde Milletvekili Selim Gültekin ise İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in partisinin grup toplantısında, Niğde'de eski sanayi sitesinin "dağın başına taşınacağını ve taşınacak dükkan sahiplerinden 100 bin lira istenildiğini, mevcut yerin kupon arazi olduğunu belirterek rant için kullanılacağını" ima ettiğini söyledi.

Gültekin, bu söylemlerin gerçeklerden uzak, algıya yönelik bir kurmacanın eseri olduğunu belirtti.

AK Parti'li Aydemir, araştırma görevlisi Neşe Nur Akkaya'ya yapılan saldırıyı kınadı
AK Parti'li Aydemir, araştırma görevlisi Neşe Nur Akkaya'ya yapılan saldırıyı kınadı
AK Parti'li Aydemir, araştırma görevlisi Neşe Nur Akkaya'ya yapılan saldırıyı kınadı
AK Parti'li Aydemir, araştırma görevlisi Neşe Nur Akkaya'ya yapılan saldırıyı kınadı

Kemal Kılıçdaroğlu, Milletvekili, AK Parti, Erzurum, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika AK Parti'li Aydemir, araştırma görevlisi Neşe Nur Akkaya'ya yapılan saldırıyı kınadı - Son Dakika


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