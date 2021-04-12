AK Parti'li Aydemir, bir zincir markette tane ile domates satışını eleştirdi - Son Dakika

AK Parti'li Aydemir, bir zincir markette tane ile domates satışını eleştirdi

12.04.2021 16:29
AK Parti'li Aydemir, bir zincir markette tane ile domates satışını eleştirdi, System.String[]

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, bir zincir markette tane ile domates satılmasına ilişkin, "Buna ne gerek vardı?

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, bir zincir markette tane ile domates satılmasına ilişkin, "Buna ne gerek vardı? Bugüne kadar var mıydı? 'Hijyen şartlarından dolayı böyle yaptık ama yanlış yaptık.' şeklinde bir açıklama yapmışlar. Tamam, yanlıştan dönmeleri bir erdemdir ama biz biliyoruz ki özellikle bunlar yapılıyor." dedi.

Aydemir, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, ramazan ayının bu gece itibarıyla başlayacağını anımsatarak, bu mübarek ayın bütün insanlığa huzur ve mutluluk getirmesini diledi.

Ramazanın kendine has bir hali olduğu için burada istismara da açık bir kapının bulunduğunu belirten Aydemir, "Bu kapılardan birisi marketlerde yaşananlar, alışverişlerde insanların rahatsız edici bir hal almasına sebep olan görüntülerdir." değerlendirmesinde bulundu.

Bir zincir marketin tane ile domates satmasına tepki gösteren Aydemir, şunları kaydetti:

"Ben o fotoğrafı görünce, hangi maksada mebni olduğunu hemen anladım ki sonrasında ilgilisi de bunu düzeltmek durumunda kaldı. Migros'ta domatesler tek tek ambalaj edilmiş öyle satışa sunulmuş. Niye kardeşim? Buna ne gerek vardı? Bugüne kadar var mıydı? 'Hijyen şartlarından dolayı böyle yaptık ama yanlış yaptık.' şeklinde bir açıklama yapmışlar. Tamam, yanlıştan dönmeleri bir erdemdir ama biz biliyoruz ki özellikle bunlar yapılıyor. Özellikle hükümeti, AK Parti'yi zora sokmak için bunlar yapılıyor. İktisatla uzak yakın ilgisi olmayan, öngörüsü sıfır olan birtakım üniversite hocaları bu fotoğrafı alıp kullandılar. Siyasetçiler, CHP grup başkanvekilleri, 'Domatesler artık tek tek satılıyor' gibi propaganda yapmaya başladılar. Bunlar, bu neviden görüntülerle algı peşinde oluyorlar."

Son dönemde yalanlar üzerine yapılan açıklamaların deşifre edildiğini vurgulayan Aydemir, "Bu yalanlarını her defasında deşifre etmemize rağmen utanmaları yok. Utanmadan, sıkılmadan bunu yapıyorlar. Niye bunu yapıyor? Algı oluşturmak... Toplumu, AK Parti'ye dönük infial haline dönüştürmek için yapıyorlar. Onlar yalan söyleyecekler, biz de onların yalanlarını her fırsatta deşifre edip ortaya koyacağız." ifadesini kullandı.

Milletvekili, AK Parti, Erzurum, Domates, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika AK Parti'li Aydemir, bir zincir markette tane ile domates satışını eleştirdi - Son Dakika


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