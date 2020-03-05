AK Parti'li Aydemir: "Bu vatanın tapusunda şehitlerin ismi tek tek kayda geçiyor" - Son Dakika
Son Dakika Politika AK Parti'li Aydemir: 'Bu vatanın tapusunda şehitlerin ismi tek tek kayda geçiyor' - Son Dakika

AK Parti'li Aydemir: "Bu vatanın tapusunda şehitlerin ismi tek tek kayda geçiyor"

6 saat önce

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, vatanın tapusunda şehitlerin isminin tek tek kayda geçtiğini söyledi.

AK Parti'li Aydemir:

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, vatanın tapusunda şehitlerin isminin tek tek kayda geçtiğini söyledi.

Aydemir, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, TBMM'nin açılışının 100. yılında milletvekili olmanın kendisi için şeref olduğunu belirtti.

Erzurum'un düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yılını "şahlanış" olarak nitelendiren Aydemir, özel bir coğrafyayı ifade eden Erzurum'un, milletin yürek ve dimağını net şekilde tarif eden bir il olduğunu vurguladı.

Aydemir, 102 yıl önceki ızdırapların her Erzurumlu'nun hanesine pay olarak düştüğünü dile getirdi.

Hocalı Katliamı'nda yaşananların hemen hemen aynısının, yüzyılın başında Erzurum'da yaşandığını dile getiren Aydemir, Erzurum Yanık Dere'de yüzlerce insanın, Taşnak ve Hınçak çetelerince diri diri yakıldığını hatırlattı.

"Aslında bize yönelen menfur damar o günden bugüne aynen devam ediyor. Direncimizin düşük olduğu vakitleri bekliyorlar." diyen Aydemir, Türkiye'nin dirayet ifade eden, edilgen değil, tanzim eden pozisyonda olduğunu belirtti.

Türkiye'nin, özellikle gönül coğrafyasında yaşanan sıkıntıları izale etmek için "sahada varız" dediğini ifade eden Aydemir, şunları kaydetti:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın dirayetli liderliğiyle, ordumuzla varız, politikacılar olarak varız. Bugün Suriye'de, İdlib'de yaşananlar bunun bir kesitidir. Ordumuz oralarda şahika duruşlar sergiliyor, dünyaya örnek yaklaşımlar ortaya koyuyor. Bir sivilin burnu kanamasın diye bin hassasiyet gösteriyoruz. Şehitlerimiz oluyor, keşke olmasa, keşke bunlar yaşanmasa ama şunun altını hep çiziyoruz: Bu vatanın tapusunda şehitlerin ismi tek tek kayda geçiyor. Bu topraklar vatansa, bayrağımız bizi ifade ediyorsa, bu, şehitlerimizden ve gazilerimizin duruşundan dolayıdır. Onlara minnettarlığımızı ifade ediyoruz."

İbrahim Aydemir, Milletvekili, AK Parti, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 04:06 Kaynak: AA
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