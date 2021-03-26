Aydemir Erzurum Kültür yatırımlarını paylaştı - Son Dakika

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, Türkiye'nin tarihi ve kültür varlıklarını koruduğunu belirterek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türk milletini tarif eden ne varsa hepsini sahiplendiğini, hiçbirini öksüz bırakmadığını söyledi.

Aydemir Erzurum Yatırımlarını Paylaştı

AK Parti Milletvekili Aydemir, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, iktidara geldikleri günden bugüne kadar, hayatın her sahasına, en çok da kültürel olgulara değer verdiklerini dile getirdi. Seçim bölgesinden örnek veren Aydemir, Erzurum'da söz konusu kültürel olgulara 160 milyon lira yatırım yapıldığını kaydetti.

Aydemir'den Erzurum Örneği

Kütüphane Haftası'na işaret eden AK Parti Grup Yönetim Kurulu Üyesi Milletvekili Aydemir, Erzurum'da 23 halk kütüphanesinin bulunduğunu, kütüphaneye verilen değer bakımından bu rakamın çok önemli olduğunu vurguladı. Aydemir, Erzurum'da kültür varlıklarının restorasyonuna 15 milyon liralık kaynak aktarıldığını bildirdi.

Cumhurbaşkanımıza Minnettarız

Türkiye'nin kültür varlıklarını, tarihi varlıklarını sahiplendiğini ve koruduğunu ifade eden Milletvekili Aydemir, "Sayın Cumhurbaşkanımız, milletimizi tarif eden ne varsa hepsini sahiplenmiştir, hiçbirini öksüz bırakmamıştır. Bundan sonra da böyle olacaktır. Ona minnettarız." diye konuştu.

Aydemir'den Berat Gecesi Mesajı

Milletvekili Aydemir, Basın toplantısı sonrasında yaptığı açıklamada, 'Yüce Milletimizin, İslam Aleminin Berat Gecesini tebrik ediyor, manevi coşkusunu paylaşıyor, dirliğimizin ebedi, birliğimizin ilanihaye sürmesini niyaz ediyoruz. Bu manevi iklim içinde mukaddesatımız için nefislerini adayan mübarek şehitlerimizi rahmetle anıyor, onların izinde olma kararlılığımızı yineliyoruz. ' dedi. - ERZURUM