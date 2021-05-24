AK Parti'li Aydemir'den, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu'na tepki Açıklaması - Son Dakika

AK Parti'li Aydemir'den, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu'na tepki Açıklaması

24.05.2021 15:39
AK Parti'li Aydemir'den, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu'na tepki Açıklaması, System.String[]

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, Başakşehir Hastanesi yol güzergahındaki çalışmaların kasıtlı olarak geciktirildiğini savunarak, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na tepki gösterdi.

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, Başakşehir Hastanesi yol güzergahındaki çalışmaların kasıtlı olarak geciktirildiğini savunarak, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na tepki gösterdi.

Aydemir, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, siyaset kurumunun millete hizmet için olduğunu, siyasetçilerin ise milletin refahının yükselmesi için çalışması gerektiğini belirtti.

İstanbul Başakşehir Hastanesi yol güzergahındaki çalışmaların, Büyükşehir Belediyesi tarafından kasıtlı olarak geciktirildiğini ifade eden Aydemir, " Türkiye'nin sağlık alanında geldiği noktayı herkes hakkını vererek ortaya koyarken, dünya buna şapka çıkarırken, İstanbul gibi bir metropolde yapılan hastanenin, yollarının yapılmaması, özellikle yapılmaması için bir gayret ortaya konulması utanılacak bir haldir. Bu durum, siyasetçiler adına utanılacak bir haldir." dedi.

İbrahim Aydemir, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu'nun 2 yıllık hizmet süresinde, ortada bomboş bir halin bulunduğunu kaydederek, "Hizmet yapmıyorsun bari yapılan hizmetlerin önüne geçme kardeşim. Şu yaptığınız tam bir rezalettir. Yoksa böyle bir maharetiniz, Erzurum'a gelin, Büyükşehir Belediyemizden, ilçe belediyelerimizden ders alın, örnekleri görün ve İstanbul'da da hayata yansıtın. İstanbul'un önceki dönemlerine bakmıyorsunuz. Bir çekememezlik halinden dolayı sırtınızı dönüyorsunuz. Bari gelin Anadolu'da görün." diye konuştu.

Aydemir, daha sonra Erzurum Büyükşehir Belediyesinin hayata geçirdiği projeleri görselleriyle sundu.

Başakşehir, AK Parti, İmamoğlu, İstanbul, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika AK Parti'li Aydemir'den, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu'na tepki Açıklaması - Son Dakika


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