AK Parti'li Aydemir'den Kaymakam Arıkan'a ziyaret

AK Parti Manisa Milletvekili Uğur Aydemir, Manisa'nın Sarıgöl ilçesine yeni atanan Kaymakam Ali Arıkan'ı makamında ziyaret etti.



AK Parti Manisa Milletvekili Uğur Aydemir, Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde incelemelerde bulundu. İnceleme öncesi Sarıgöl'e yeni atanan Kaymakam Ali Arıkan'ı ziyaret eden Aydemir, Arıkan'a "hayırlı olsun" temennisinde bulundu. Aydemir "Sarıgöl şirin bir ilçemiz. Ekonomisi de gelişmiş bir ilçemiz. Yeni görevinizde başarılar dilerim" dedi. Kaymakam Arıkan ise ziyaretinden dolayı Aydemir'e teşekkür etti. Öte yandan Aydemir ilçede yapılan eğitim yatırımlarını da yerinde inceleyerek İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Kılıç'tan bilgi aldı. - MANİSA