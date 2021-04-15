AK Parti'li Aydemir: "Halkın içinde olmayanlar hiçbir zaman başarılı olamayacak" - Son Dakika

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, halkın içinde olmayanların, halka tepeden bakanların hiçbir zaman başarılı olamayacağını söyledi.

Aydemir, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, halkın, kendisiyle beraber olanlara yüreğini açacağını ifade etti.

"Siyaseti milletle yapmayanlar, halkın içinde olmayanlar, halka tepeden bakanlar hiçbir zaman başarılı olamayacaklar." diyen Aydemir, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın ramazanın ikinci iftarında Ankara'nın Mamak ilçesinde oturan bir ailenin evine misafir olduğunu, buradaki fotoğrafın AK Parti anlayışını izah ettiğini söyledi.

Aydemir, "Hep şunu söyledik. Bir an bile halktan uzak durmayacaksınız. Öyle olduğu zaman zaten halkın, içinde bulunduğu hali de çok net biçimde görebiliyorsunuz." dedi.