AK Parti'li Aydemir: "Milleti tarif eden kodların tamamı İstiklal Marşı'nda var" - Son Dakika
Son Dakika Politika AK Parti'li Aydemir: 'Milleti tarif eden kodların tamamı İstiklal Marşı'nda var' - Son Dakika

AK Parti'li Aydemir: "Milleti tarif eden kodların tamamı İstiklal Marşı'nda var"

6 saat önce

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, milleti tarif eden kodların tamamının İstiklal Marşı'nda yer aldığını söyledi.

AK Parti'li Aydemir:

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, milleti tarif eden kodların tamamının İstiklal Marşı'nda yer aldığını söyledi.

Aydemir, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, 12 Mart Erzurum'un kurtuluşunun Türk milleti için özel bir tarih olduğunu ifade etti.

Aydemir, "12 Mart 1918, Erzurum'un yeniden destan yazdığı tarihin adıdır; şahlanışın, kurtuluşun adıdır." diye konuşu.

Nene Hatun'un, Alvarlı Muhammed Lütfi Efe'nin yaptıkları ve gösterdiği kahramanlıkların dünya durdukça gelecek kuşaklara aktarılacağını belirten Aydemir, "O günlerde kim bugüne katkı sunmuşsa yüreğimizde özel yer edinmiştir. Şehitlerimize, gazilerimize, minnettarlığımızın sonu yoktur." dedi.

Aydemir, 12 Mart'ın İstiklal Marşı'nın kabulünün 99. yıl dönümü olduğunu da belirterek, başka milletlerin marşlarında coğrafyalarını, milletlerini yücelten kavramlar olduğunu söyledi. İstiklal Marşı'nın Türk milletini tarif ettiğini, marşta vatan, toprak, millet, istiklal ve istikbal bulunduğunu dile getiren Aydemir, milleti tarif eden kodların tamamının İstiklal Marşı'nda yer aldığına dikkati çekti.

Aydemir, İstiklal Marşı'nda kuru laflar bulunmadığını vurgulayarak, milletçe bir daha böyle bir marş yazılmaması için dua ettiklerini belirtti.

Mehmet Akif Ersoy'u da yüreklerine raptettiklerini ifade eden Aydemir, "Onu da orada tutup rahmet ve minnetle anacağız. İyi ki onlar bize yol göstermişler. Gösterdikleri yol üzerinde yürüyoruz. Dolayısıyla rotamız doğru, geldiğimiz durum bunu gösteriyor." değerlendirmesinde bulundu.

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Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 02:42 Kaynak: AA
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