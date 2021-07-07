AK Parti'li Aydemir: "Muhalefet, ne yaparsanız yapın 'çarşı her şeye karşı' üslubunu devam ettiriyor" - Son Dakika

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, muhalefet partilerinin, TBMM'de yapılan her düzenlemeyi eleştirdiğini belirterek, "Muhalefet, her zamanki gibi, ne yaparsanız yapın 'çarşı her şeye karşı' üslubunu devam ettiriyor." dedi.

Aydemir, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, AK Parti olarak halkın taleplerini karşılamak adına çalıştıklarını, Genel Kurul'da görüşülen 4. Yargı Paketinin de bu kapsamda hazırlandığını söyledi.

4. Yargı Paketi içerisinde, herkesi muzdarip eden birtakım sıkıntıların önüne geçme amacını taşıyan maddelerin yer aldığını aktaran Aydemir, "Yapılan düzenlemelerin hepsi, hepimizi ferahlatacak, rahatlatacak düzenlemelerdir. Biz bunları yaparken huzurlu bir hayat yaşansın amacı taşırken, muhalefet, her zamanki gibi, ne yaparsanız yapın 'çarşı her şeye karşı' üslubunu devam ettiriyor. Hepimiz bu ülkenin insanlarına karşı mesuliyet duymalıyız. Meclis kürsüsünde konuşulanları dinleyince 'pes' diyorsunuz artık. Milletin lehine yapılan düzenlemelerin çıkmaması için özel uğraşı içerisindeler."

Aydemir, muhalefetin karşı çıkmasına rağmen millet yararına ne varsa Cumhur İttifakı olarak hayata geçirmeye devam ettiklerini sözlerine ekledi.