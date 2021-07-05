AK Parti'li Aydemir: "Muhalefetin işi gücü iftira atmak, dedikodu yapmak" - Son Dakika

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, Osmangazi Köprüsü ile diğer otoyollardan bir günde geçiş yapan araç sayılarına dikkati çekerek, "Hani peşkeş çekilmişti, hani milletin sırtına, Hazine'nin sırtına yüktü bu yollar. Muhalefetin işi gücü iftira atmak, dedikodu yapmak." dedi.

Aydemir, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, 5 Temmuz 1993'te Erzincan'ın Başbağlar köyünde terör örgütü PKK tarafından katledilen 33 vatandaşı rahmetle andığını belirtti.

Aydemir, "Günahsız 33 köylümüzü PKK'lı imansızlar katletti. Millet düşmanı, vatan haini dedik hep bunlara; bunu teyit eden hallerden birisi de işte budur." diye konuştu.

Parlamento çatısı altında, bu katliamları yapan PKK terör örgütünü kınamayan siyasi yapının bulunduğunu ifade eden Aydemir, "Dahası o siyasi yapıyla ortak durumda olanlar var. Kendilerine milliyetçiyim diye tarif getirenlerde, 'HDP şeytanlaştırılıyor' gibi televizyonlarda onu aklamaya çalışan bir anlayış var. Kim ki PKK'ya müşfik bir yaklaşım sergiler, onları lanetliyorum. Onlara lanet okları yönlendiriyoruz. Siyasi zeminde HDP ile ortak olmaya çalışan örtülü ya da açık kim varsa hepsini bu cinayetin ortağı olarak görüyoruz." şeklinde konuştu.

3 Temmuz'un, Atatürk'ün Erzurum'a gelişinin 102'nci yıl dönümü olduğunu anımsatan Aydemir, bu tarihin Cumhuriyet'in temellerinin atılmasındaki önemli bir zaman dilimi olduğunu söyledi. Aydemir, 3 Temmuz'un bütün ülkede daha farklı etkinliklerle kutlanmasını istedi.

AK Parti'nin 3 Temmuz ruhunu ayakta tutan bir siyasi yapı olduğunu belirten Aydemir, bunun esaslı göstergesinin de millete ve devlete yapılan hizmetler olduğunu bildirdi.

Türkiye'nin şu anda 189 ülkeye TL ile ihracat yaptığını ifade eden Aydemir, "Geçtiğimiz yılla kıyasladığımızda yüzde 57 oranında TL ile ihracatımız artmış. 32 milyar dolar düzeyine gelmiş. Bu eskiden telaffuz edilemezdi, akıllara getirilemezdi. Bu da zemine koyduğumuz milli anlayışla, millete olan muhabbetle oluyor." dedi.

"Muhalefetin işi gücü iftira atmak"

Köprü, otoyol, hastane yatırımlarına da dikkati çeken Aydemir, Osmangazi Köprüsü için bir günde garanti edilmiş araç sayısının 40 bin olduğunu, geçen araç sayısının ise 42 bin 134 olarak gerçekleştiğini söyledi.

Aydemir, şunları kaydetti:

"Hersek- Orhangazi arası gişelerde garanti edilmiş araç sayısı 40 bin iken geçen araç sayısı 51 bin 998. Bursa-Kuzey gişelerinin garanti edilmiş araç sayısı 35 bin iken geçen araç sayısı 58 bin 795. Bursa Batı- Balıkesir Batı arası gişelerinin garanti edilmiş araç sayısı 17 bin iken geçen araç sayısı 33 bin 746. Balıkesir Batı- İzmir gişelerinin garanti edilmiş araç sayısı 23 bin iken geçen araç sayısı 21 bin 959. Hani peşkeş çekilmişti, hani milletin sırtına, Hazine'nin sırtına yüktü bu yollar. Biz samimiyiz. Yaptığımız her şey şeffaf. Muhalefetin işi gücü iftira atmak, dedikodu yapmak."