AK Parti'li Aydemir Polonya'ya SİHA ihracından büyük mutluluk duyduğunu söyledi - Son Dakika

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, Polonya'ya Silahlı İnsansız Hava Aracı (SİHA) satılacak olmasından dolayı büyük sevinç yaşadığını açıkladı.

Aydemir, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'nin ilk milli ve özgün Silahlı İnsansız Hava Aracı (SİHA) Bayraktar TB2'nin AB üyesi Polonya'ya ihraç edilmesine yönelik anlaşmayla Türkiye adına hayallere sığmayacak bir halin vaki olduğunu ifade etti.

Bu mutluluğu yaşatanlara minnettar olduklarını dile getiren Aydemir, "Şu an içimde bir büyük sevinç var. Geldiğimiz noktada 'F-35'lere ne hacet kaldı ki' dedirten bir hali hayata geçirdik. Marifet iltifata tabi olmalıdır, marifet sahipleri yaşarken el üstünde tutulmalıdır. Bu marifet sahipleri Bayraktar ailesidir. Bütün bir aile milli kahraman hükmündedirler." dedi.

Aydemir, yaklaşık 4 yıldır terörden muzdarip olunmadığını, şehirlerde artık bombaların patlamadığını belirtti. Teknolojisi her geçen gün gelişen İHA'ların, SİHA'ların terörle mücadeleye büyük katkı sağladığını belirten Aydemir, şunları kaydetti:

"Bugün vatan toprağına düşmeyen canlar varsa bunun bir numaralı amiri Bayraktar ailesidir. Kürt'ü, Türk'ü; bu milletin hangi renginden olursa olsun vatan evlatlarını koruyan, kollayan bir hal zuhur etmiştir. Bunu sağlayan sadece Bayraktar ailesi de değildir. Sayın Cumhurbaşkanımızın ufku, ortaya koyduğu dirayet işi bu noktaya getirdi. İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu Bey, bir büyük dirayetle bu işi götürüyor. İçişleri Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı, silahlı kuvvetlerimizin hepsi vatan savunmasında, terörü bertaraf etme noktasında büyük çaba içerisindeler. Kahramanlık, altını çizerek söylüyoruz, SİHA'ları, İHA'ları üretmektir, bu teknolojiyi ihraç etmeye önayak olacak zemini hazırlamaktır. Bir AB üyesi, NATO üyesi sizden SİHA talep ediyorsa duyduklarıyla amel ettiği için değil gördükleri içindir. AK Parti'nin bir milletvekili olarak kendime de bir pay çıkarıyorum ve diyorum ki; elhamdülillah, böylesine bir ekibin tarafında yer almışız."