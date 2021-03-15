AK Parti'li Aydemir siyasette gençlerin önemine işaret etti - Son Dakika

AK Parti'li Aydemir siyasette gençlerin önemine işaret etti

15.03.2021 16:21
AK Parti'li Aydemir siyasette gençlerin önemine işaret etti, System.String[]

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, siyasette gençlerin önemine vurgu yaparak AK Parti olarak gençleri siyasetin göbeğine yerleştirdiklerini belirtti.

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, siyasette gençlerin önemine vurgu yaparak AK Parti olarak gençleri siyasetin göbeğine yerleştirdiklerini belirtti.

Aydemir, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, AK Parti Gençlik Kolları 6. Olağan Kongresi'nin büyük bir şevkle başladığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, siyasete gençlik kollarından başladığını anımsatan Aydemir, bu anlamda Erdoğan'ın gencin kıymetini, kuvvetini, ülkeye katacağı değeri çok iyi bildiğini ifade etti.

AK Parti hükümetleri öncesinde gençlerin, siyasetin dışında, sadece fiziki güçlerinden istifade edilen bir figür halinde olduğunu belirten Aydemir, "Biz ise onları tam siyasetin göbeğine yerleştirdik. Onların fikrinden, zikrinden, gençlik enerjisinden istifade ediyoruz. Olması gereken de buydu zaten. Gençlere her sahada, herkes tarafından sahip çıkılması lazım. Eski Türkiye'ye ait resimler, gençlerin hafızalarında yok. Eski Türkiye'yi gençlere anlatmak lazım ki mevcudun kıymeti bilinsin." dedi.

Seçim bölgesi Erzurum'a, 18 yılda 2,7 milyar liralık yatırım ve kredi kaynağının aktarıldığını vurgulayan Aydemir, "Çünkü gençlerimiz bizim gözbebeğimiz. Gençleri her haliyle çok değerli buluyoruz. Bundan ötürü gençlerimizi yerel yönetimlerde, TBMM'de milletvekili olarak vazifelendiriyoruz." diye konuştu.

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Kaynak: AA

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