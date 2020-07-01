AK Parti'li Aydemir: "Sosyal medya istediğin her şey söylenir zemini olmaktan çıkarılmalıdır" - Son Dakika

AK Parti'li Aydemir: "Sosyal medya istediğin her şey söylenir zemini olmaktan çıkarılmalıdır"

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, "Sosyal medya her türlü hakkı, hukuku iğfal edilir, oradan istediğin söylenir zemin olmaktan çıkarılmalıdır.

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, "Sosyal medya her türlü hakkı, hukuku iğfal edilir, oradan istediğin söylenir zemin olmaktan çıkarılmalıdır. Ahlaki zeminin bozulmaması için hayati önemdedir" dedi.


AK Partili Aydemir, AK Parti İzmir milletvekili Yaşar Karapınar ile birlikte basın açıklaması yaptı. Aydemir, sosyal medya zemini ahlaki yapıyı deforme etmek için oluşturulmuş bir zemin olmadığını belirterek, "Bunlar için gerekenin adli makamlarca hukuki zeminde yapılması gerekiyor. Berat Bey'in bir evladı oluyor. Bunun üzerinden kendine, eşine bu neviden yönelmeyi kınıyoruz, nefretle anıyoruz. Bunların bir daha yaşanmaması için özellikle hepimizin bu konuya dikkat çekmemiz lazım. Meclis zemininde bu konunun mutlaka behemehal çözülmesi lazım. Sosyal medya her türlü hakkı, hukuku iğfal edilir, oradan istediğin söylenir anlamını taşıyan bir zemin olmaktan çıkarılmalı. Ahlaki zeminin bozulmaması için hayati önemdedir. Sosyal medya, bütün değerleri alt üst edip, olmamışı olmuş gibi gösteren ve bunun biteviye yayan zemin haline geldi" diye konuştu. - ANKARA

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Haber Yayın Tarihi: 01.07.2020 18:12 Kaynak: İHA

Son Dakika Politika AK Parti'li Aydemir: 'Sosyal medya istediğin her şey söylenir zemini olmaktan çıkarılmalıdır' - Son Dakika

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