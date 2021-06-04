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AK Parti'li Aydemir, TBMM Başkanı Şentop'un, Kılıçdaroğlu'na had bildiren mesajlar verdiğini söyledi - Son Dakika

AK Parti'li Aydemir, TBMM Başkanı Şentop'un, Kılıçdaroğlu'na had bildiren mesajlar verdiğini söyledi

04.06.2021 13:51
AK Parti'li Aydemir, TBMM Başkanı Şentop'un, Kılıçdaroğlu'na had bildiren mesajlar verdiğini söyledi, System.String[]

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, partisinin grup toplantısında TBMM Başkanı Mustafa Şentop'a iftirada bulunduğunu ifade ederek, "Sayın Başkan'ımız, had bildiren, yol, töre öğreten mesajlar verdi.

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, partisinin grup toplantısında TBMM Başkanı Mustafa Şentop'a iftirada bulunduğunu ifade ederek, "Sayın Başkan'ımız, had bildiren, yol, töre öğreten mesajlar verdi. Yaşı 80'e doğru giden bir isme, genç bir Meclis Başkanı nasıl bir yol izlemesi gerektiğini öğretti." dedi.

Aydemir, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Marmara Denizi'ndeki kirliliğe dikkati çekerek, yaşanan kirliliğin 2 yıllık bir zaman diliminde olduğunu söyledi.

Hizmet ehli bir kadro ayrılınca, hizmetsizliğe uğramış İstanbul'da ortaya bu durumun çıktığını kaydeden Aydemir, "Meymenetsizlik, uğursuzluk demektir. Tıpkı güdümsüzlük gibi bir şeydir bu. Bu, CHP'yi ifade eder. Nerede iş başına gelmişler, orada sevimsiz bir hal ortaya çıkmış. Bunun son yansıması İstanbul'dur." diye konuştu.

Aydemir, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun partisinin grup toplantısında TBMM Başkanı Mustafa Şentop'a iftirada bulunduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

"Sayın Başkan'ımız, dün çok özel mesajlar verdi. Had bildiren, yol, töre öğreten mesajlar verdi. Yaşı 80'e doğru giden bir isme, genç bir Meclis Başkanı nasıl bir yol izlemesi gerektiğinin altını çizerek, tarzı öğretti. Bunlar, 'Ben olsam böyle yaparım' diye düşünüyor, karşı tarafa suçlama yöneltiyor. Hizmetsizliğin altında yatan temel sebep, bunların birikimsizliğidir. Bunların dedikodularının altında yatan temel sebep budur."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Zonguldak'ta vereceği müjdeye işaret eden Aydemir, "Cumhurbaşkanımız, 84 milyonun yüreğini ferahlatacak mesajlar verecektir. Amerika'dan sesler geliyor, neler olacağına dair. Endişeyle izleniyor. Çünkü Türkiye, özel noktalara gidiyor. Türkiye, dünyaya ayar veren, dünyayı nizama eviren bir hale geldi. Onun için o müjdeleri, onlar, endişeyle takip ediyorlar. Biz de yürek ferahlığıyla takip ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Süleyman Şah'ın bugün vefat yıl dönümü olduğunu, Süleyman Şah'ı ifade eden damarın, bugün Recep Tayyip Erdoğan adını taşıdığını dile getiren Aydemir, "O damar, Recep Tayyip Erdoğan'da yaşıyor. Tıpkı Sultan Abdülaziz'i hal edenlerin yaşadığı damarın CHP olması gibi. Biz, iyide güzelde, onlar ise negatif olanda, berbat olanda." ifadelerini kullandı.

Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, Mustafa Şentop, AK Parti, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika AK Parti'li Aydemir, TBMM Başkanı Şentop'un, Kılıçdaroğlu'na had bildiren mesajlar verdiğini söyledi - Son Dakika


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