AK Parti'li Aydemir ve Yavaş Sarıgöl'de Kadınlara Karanfil Dağıttı

AK Parti Manisa Milletvekili Uğur Aydemir, Manisa AK Parti Kadın Kolları Başkanı Aylin Yavaş Sarıgöl'de pazarcı esnafı kadınlara karanfil dağıttı.

AK Parti Manisa Milletvekili Uğur Aydemir, Manisa AK Parti Kadın Kolları Başkanı Aylin Yavaş Sarıgöl'de pazarcı esnafı kadınlara karanfil dağıttı.



AK Parti İlçe Lokalinde İlçe Başkanı Erdoğpan Büyükdinç, Kadın Kolları Başkanı Fergül Tatar tarafından çiçeklerle karşılanan Uğur Aydemir ve Aylin Yavaş, partililerle bir süre sohbet etti.



Aylin Yavaş, yaptığı konuşmasında, "Doğumdan ölüme, yaşamamızın her alanında varlıklarıyla desteklerin esirgemeyen, bizleri eğiten, yetiştiren bizi bir yapma yolunda yüreklerindeki sevgi ve şefkati karşılıksız veren fedakar kadınlarımızın 8 Mart Kadınlar Gününü kutlarım. Kadın her şeyin üstündedir. Hayatın tam merkezindedir. Kutsaldır. Cennet annelerin ayakları altındadır. Kadınlara karşı şiddet bitmeli" dedi.



"Ankara yanınızda olacak"



AK Parti Manisa Milletvekili Uğur Aydemir ise, "Cennet annelerin ayağının altındadır. Cumhurbaşkanımız kadınların önlerindeki engellerini birer birer ortadan kaldırdı. Cumhur İttifakı adayı Necati Selçuk'tur Cumhur ittifakının adayımızdır. Bazı ilçelerde AK Partili, bazı ilçelerde MHP adayı olacak. Ama bunlar Cumhur İttifakı adaylarımızdır. Sarıgöl'e hizmet için Manisa'da yedi milletvekilimiz çalışacaktır. En güzel yatırımlarımızı Sarıgöl'e yapacağız. Büyükşehir belediyesi yapacak, yetmedi Ankara'da yedi milletvekilimizle yapacağız" dedi.



Konuşmaların ardından pazarcı esnafını ziyaret eden Aydemir ve Yavaş, Sarıgöl AK Parti yönetimiyle pazarcı esnafı kadınlara karanfil dağıttı, daha sonra Cumhur İttifakı Sarıgöl Belediye Başkan Adayı Necati Selçuk'u makamında ziyaret ederek sohbet etti.



Aydemir ve Yavaş, ardından Sarıgöllü girişimci kadın Derya Öztürk Aydın'ın modern tavuk çiftliğinde ziyaret etti. - MANİSA

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