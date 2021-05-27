AK Parti'li Aydemir, vesayetin her türüne karşı çıktıklarını söyledi - Son Dakika

AK Parti'li Aydemir, vesayetin her türüne karşı çıktıklarını söyledi

27.05.2021 17:32
AK Parti'li Aydemir, vesayetin her türüne karşı çıktıklarını söyledi, System.String[]

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, parti olarak vesayetin her türüne karşı çıktıklarını ve çıkacaklarını ifade etti.

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, parti olarak vesayetin her türüne karşı çıktıklarını ve çıkacaklarını ifade etti.

Aydemir, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, 27 Mayıs'ın, Türk tarihinde negatif anlamlar içeren bir zaman dilimi olduğunu belirtti.

Çok partili demokratik zeminde ülkeye özel bir zaman dilimi yaşatan, ekonomik anlamda gelişmeye katkısı olan Demokrat Parti'nin, 27 Mayıs 1960 ihtilaline muhatap olduğunu anımsatan Aydemir, "Başbakanımız Adnan Menderes idam edilerek, hayatına son verdiler. Trajedi bir hal. Bunu, orduya sirayet etmiş millet düşmanları yaptı." dedi.

Aydemir, bu ihtilal girişimlerinin millet iradesine yönelmesinin temelinde "millet düşmanlığı" olduğunu dile getirerek, şunları kaydetti:

"Bu darbeyi, ordunun içine sirayet etmiş vatan hainleri yapmıştır. İşin orijin noktasına da vatanseverlik kılıfını koyarak yaptılar bunu. Üzerinden 60 küsur yıl geçti, millet nefretle onları anıyor. Oysa şehit olan Başbakanımız Adnan Menderes başta olmak üzere, can veren yol arkadaşları rahmet ve minnetle anılıyorlar.

AK Parti olarak, bir daha ama bir daha asla millet iradesine karşı gelenlere bu zeminde yol vermek yok. Şapkayı alıp gitmek yok. Onlara haddini bildireceğiz. O damar kurutuluncaya kadar özel bir duruşumuz oldu ve olacak. AK Parti ile birlikte 27 Nisan'da bir girişimde bulundular, derslerini aldılar. Gezi olaylarında derslerini aldılar. 15 Temmuz kanlı darbe girişiminde derslerini aldılar, belalarını buldular. Şimdi yeni heveskarlar türüyor. Sivilleşmiş ayaklar. Onlar da derslerini aldılar, alacaklar. Ordu, elbette Türk milletinin ordusu ama orduya sirayet eden hainleri ayıracağız. İşte bunu AK Parti yapıyor. Vesayetin her türüne karşı çıktık, çıkacağız, vesayet yaklaşımını berhava ettik, edeceğiz."

AK Parti'li Aydemir, vesayetin her türüne karşı çıktıklarını söyledi
AK Parti'li Aydemir, vesayetin her türüne karşı çıktıklarını söyledi
AK Parti'li Aydemir, vesayetin her türüne karşı çıktıklarını söyledi

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Kaynak: AA

Son Dakika Politika AK Parti'li Aydemir, vesayetin her türüne karşı çıktıklarını söyledi - Son Dakika


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