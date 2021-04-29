AK Parti'li Aydemir, yalanda ölçü tanımayan bir muhalefetle karşı karşıya olduklarını söyledi - Son Dakika

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, "yalanda ölçü tanımayan bir muhalefet anlayışı ile karşı karşıya olduklarını" ifade etti.

Aydemir, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, siyasetçilerin dilinin çok "aşağı düştüğünü", bu durumun toplum nezdinde siyasetçinin itibarını alaşağı ettiğini söyledi.

Siyasetçi için yalan kavramının şu aralar çok cari olduğunu belirten Aydemir, "Yalanda ölçü tanımayan bir muhalefet anlayışı ile karşı karşıyayız. CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun, 1915 olaylarına ilişkin yaklaşımını, 'soykırım' nitelemesini herkes biliyor. Şimdi ısrarla böyle bir paylaşımın yapılmadığını söylüyor. Bu açık zeminde yapılan paylaşımların, açık şekilde orada durduğunu görürsünüz. Yalanda artık ölçü kaçmış." dedi.

Muhalefetin, terörle birinci dereceden mücadele eden bir ülke olarak attıkları adımların önüne takoz koymasının dikkat çekici olduğunu kaydeden Aydemir, ciddi bir devletin, adımlarını, kendilerininki gibi attığını vurguladı.

Aydemir, şöyle devam etti:

"İçişleri Bakanımız açıkladı, İstanbul Esenler Otogarında 5 kilogramlık C-4 patlayıcı, patlatılmadan yakalandı. Şu mübarek Ramazan günü o bomba patlatılsaydı onlarca ocağa ateş düşecekti. Muhalefette bölücü dozu görüyoruz, bölücü anlayışı görüyoruz, PKK'nın arkasında duranları, FETÖ'ye destek verenleri görüyoruz. Ama biliyoruz ki kumaşında vatanseverlik olanlar var. Hiç olmazsa onları hükümetin arkasında, Cumhurbaşkanımızın aldığı kararların arkasında durmaya davet ediyorum."