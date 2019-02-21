Son Dakika Haberleri: AK Parti'li Aydın Ahi'nin Şehit Edilmesine İlişkin Dava

AK Parti'li Aydın Ahi'nin Şehit Edilmesine İlişkin Dava

15 dakika önce

Van'ın Özalp ilçesinde AK Parti İlçe Başkan Yardımcısı Aydın Ahi'yi şehit eden PKK'lı teröristlere yardım ettikleri gerekçesiyle yargılanan 21 sanıktan 4'üne 1 yıl 10 ay 15 gün ila 6 yıl 3 arasında hapis cezası verildi.

AK Parti'li Aydın Ahi'nin Şehit Edilmesine İlişkin Dava, System.String[]
Van'ın Özalp ilçesinde AK Parti İlçe Başkan Yardımcısı Aydın Ahi'yi şehit eden PKK'lı teröristlere yardım ettikleri gerekçesiyle yargılanan 21 sanıktan 4'üne 1 yıl 10 ay 15 gün ila 6 yıl 3 arasında hapis cezası verildi.

Van 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki karar duruşmasında sanıklardan S.Ö. SEGBİS aracılığıyla bağlanırken, diğer sanıklar M.A, M.E, N.Ç, sanık yakınları, avukatlar ile Ahi'nin yakınları salonda hazır bulundu.

Tutuksuz diğer sanıklar duruşmaya katılmadı.

Duruşmada savunma yapan sanıklar, atılı suçlamaları kabul etmeyerek beraat talebinde bulundu.

Sanık avukatları da müvekkillerinin suçsuz olduğunu, dosyada cezalandırılmalarını gerektirecek bir delilin bulunmadığını ileri sürdü.

Mahkeme heyeti, sanıklardan M.D. ile S.Ö'nün 6 yıl 3 ay, N.Ç'nin 3 yıl 1 ay 15 gün, M.E'nin de 1 yıl 10 ay 15 gün hapisle cezalandırılmasına, diğer sanıkların beraatine karar verdi.

AK Parti Özalp İlçe Başkan Yardımcısı Aydın Muştu ve AK Parti Özalp İlçe Başkan Yardımcısı Aydın Ahi'nin şehit edilmesi olaylarının faili 4 PKK'lı terörist, 19 Ağustos 2017'de Van'ın Başkale ilçesi kırsalında etkisiz hale getirilmişti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 03:01 Kaynak: AA

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