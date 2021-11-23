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AK PARTİ'Lİ AYDIN: CHP MİLLİ VE YERLİ OLMAKTAN UZAK PROFİL ÇİZİYOR - Son Dakika

AK PARTİ'Lİ AYDIN: CHP MİLLİ VE YERLİ OLMAKTAN UZAK PROFİL ÇİZİYOR

23.11.2021 12:14

AK Parti Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, "Cumhuriyet Halk Partisi, milli ve yerli olmaktan son derece uzak bir profil çiziyor.

AK Parti Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, " Cumhuriyet Halk Partisi, milli ve yerli olmaktan son derece uzak bir profil çiziyor. Türkiye düşmanlarıyla Türkiye karşıtlarıyla her daim beraber olan siyasi çizgide baktığınızda 'mavi vatan'da Doğu Akdeniz'de adeta Fransa gibi konuşuyor" dedi.

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, çeşitli temaslarda bulunmak üzere kente geldi. Parti çalışmalarına katılan Aydın, gündeme ilişkin açıklamalarda bulunarak, ana muhalefet partisini eleştirdi. AK Parti'li Aydın, "Cumhuriyet Halk Partisi'nin yine her zaman ki gibi sabah ayrı, akşam ayrı konuştuğunu görüyoruz. Zira tezkere meselesinde de yine aynı duruşunu gördük. 1 gün öncesinde Türkiye'nin milli menfaatlerine uygun bir şekilde sınır bütünlüğünü, güvenliğini sağlayacak olan tezkereye 'hayır' diyen CHP, 1 gün sonra kandili yerle bir edeceğim, diye bir ifade kullandı. Zaten senin 1 gün önceki duruşun ortadaydı. Her türlü söylemde bulunabiliyorlar, her türlü ilişki içine girebiliyorlar" diye konuştu.

CHP'nin sözcülerinin, hükümetin Doğu Akdeniz politikasına ilişkin söylemlerine değinen Aydın, "Dolayısıyla Cumhuriyet Halk Partisi, milli ve yerli olmaktan son derece uzak bir profil çiziyor. Türkiye düşmanlarıyla adeta Türkiye karşıtlarıyla her daim beraber olan siyasi çizgide baktığınızda 'mavi vatan'da, Doğu Akdeniz'de adeta Fransa gibi konuşuyor. Nasıl ki ana vatanda bu milletin menfaatlerini, çıkarlarını koruyorsak aynı şekilde deniz hukukunun bize vermiş olduğu haklar çerçevesinde de hakkımızı, hukukumuzu koruyabilecek bir pozisyondayız. Cumhuriyet Halk Partisi bütün terör örgütlerinin söylediklerinin adeta meşru temsilcisi gibi görünüyor" dedi.

AK PARTİ'Lİ AYDIN: CHP MİLLİ VE YERLİ OLMAKTAN UZAK PROFİL ÇİZİYOR
AK PARTİ'Lİ AYDIN: CHP MİLLİ VE YERLİ OLMAKTAN UZAK PROFİL ÇİZİYOR
AK PARTİ'Lİ AYDIN: CHP MİLLİ VE YERLİ OLMAKTAN UZAK PROFİL ÇİZİYOR
AK PARTİ'Lİ AYDIN: CHP MİLLİ VE YERLİ OLMAKTAN UZAK PROFİL ÇİZİYOR

Cumhuriyet Halk Partisi, AK Parti, Milli, Aydın, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel AK PARTİ'Lİ AYDIN: CHP MİLLİ VE YERLİ OLMAKTAN UZAK PROFİL ÇİZİYOR - Son Dakika


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SON DAKİKA: AK PARTİ'Lİ AYDIN: CHP MİLLİ VE YERLİ OLMAKTAN UZAK PROFİL ÇİZİYOR - Son Dakika
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