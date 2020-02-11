AK Parti'li Aydın'dan Kılıçdaroğlu'na 'siyasi ayak' yanıtı - Son Dakika
Son Dakika Güncel AK Parti'li Aydın'dan Kılıçdaroğlu'na 'siyasi ayak' yanıtı - Son Dakika

AK Parti'li Aydın'dan Kılıçdaroğlu'na 'siyasi ayak' yanıtı

6 saat önce

AK Parti'li Aydın'dan Kılıçdaroğlu'na 'siyasi ayak' yanıtıAK Parti Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, "FETÖ'nün öldürmeye gittiği kişi mi, yoksa FETÖ'nün darbe sonrası getirmek istediği, eğer gerçekleşseydi, kişi ya da kişiler mi FETÖ'nün siyasi ayağı?

AK Parti'li Aydın'dan Kılıçdaroğlu'na 'siyasi ayak' yanıtı, System.String[]

AK Parti'li Aydın'dan Kılıçdaroğlu'na 'siyasi ayak' yanıtı

AK Parti Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, "FETÖ'nün öldürmeye gittiği kişi mi, yoksa FETÖ'nün darbe sonrası getirmek istediği, eğer gerçekleşseydi, kişi ya da kişiler mi FETÖ'nün siyasi ayağı? Kalkıp birilerini ucuz bir şekilde suçlamak hadsizliktir" dedi.

AK Parti Disiplin Kurulu Başkanı ve Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, TBMM'de grup toplantısında 'FETÖ'nün siyasi ayağı' konusunda yaptığı açıklamalara tepki gösterdi. Aydın, Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarının içinin boş olduğunu savunarak, "Gerçekten içi boş hayret verici açıklamalar. 'Dağ fare doğurdu' diyebiliriz. Son birkaç senedir dillendiriyor, son 2 yıldır da erteleyerek, 'FETÖ'nün siyasi ayağını açıklayacağım' diyor. Hazırlıklar yaptı. Ama içi boş açıklamalar. 120-150 civarında 'ByLock'çu milletvekili olduğunu iddia etti, açıklamadı. O kadar çok iddiaları vardı ki, bir genel başkana yakışmayacak içi boş kısır tartışmalar, bu anlamda da sonuca götürecek hiçbir şey yok" dedi.

'BİRİLERİNİ SUÇLAMAK HADSİZLİKTİR'

Ahmet Aydın, Kılıçdaroğlu'nun sorularına karşı sorularla yanıt vererek, şunları söyledi:

"FETÖ'nün terör örgütü olarak görüldüğü, kabul edildiği ve bu ülke üzerinde hain emelleri net olarak açığa çıktığı dönemden bu döneme baktığımızda; kim FETÖ ile söylem birliği yapıyor, adeta FETÖ'nün değirmenine kim su taşıyor, bu çok net ortada. Ben buna bakarım. 15 Temmuz'da FETÖ'nün böyle yol verdiği bir kişi mi FETÖ'nün siyasi ayağı olur, yoksa FETÖ'nün öldürmeğe gittiği kişi mi FETÖ'nün siyasi ayağı olur? FETÖ'nün 'kontrollü darbe' söyleminden hareket edilerek bu söylemi paylaşan kişi mi FETÖ'cü olur, FETÖ'ye karşı kefenini giyip mücadele eden kişi mi FETÖ'cü olur? FETÖ'nün öldürmeye gittiği kişi mi, yoksa FETÖ'nün darbe sonrası getirmek istediği, eğer gerçekleşseydi, kişi ya da kişiler mi FETÖ'nün siyasi ayağı? Bu çok net ortada. Kalkıp birilerini ucuz bir şekilde suçlamak hadsizliktir."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Ahmet Aydın ile röp.

Haber-Kamera: Besti KARALAR-İbrahim KÖRDEMİRCİ/ANKARA,


Kemal Kılıçdaroğlu, AK Parti, Aydın, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 04:53 Kaynak: DHA
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